Otomobil sahiplerini heyecanlandıran açıklama geldi! 3 trafik ışığının yanına artık...

Elektrikli ve otonom araçların trafik sistemlerine daha uyumlu hale getirilmesi, sürdürülebilir ve güvenli bir trafik yönetimi için kritik öneme sahiptir. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki bu yenilikçi çalışma, geleceğin trafik sistemlerinin nasıl şekillenebileceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.
BİR YENİSİ DAHA GELİYOR
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mevcut yeşil, sarı ve kırmızı ışıklara ek olarak bir beyaz ışık eklenmesi gerektiğini savunuyor.
Bu öneri elektrikli ve otonom araçların trafikte daha etkili bir şekilde yer almasını sağlayarak, trafik akışını önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.