Otomobil sahiplerini heyecanlandıran açıklama geldi! 3 trafik ışığının yanına artık...

Beyaz ışık, özellikle otonom araçların daha akıllıca hareket etmelerini ve trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebilecek bir potansiyel sunuyor.

Beyaz ışık, otonom araçların birbirleriyle ve merkezi trafik yönetim sistemleriyle etkileşime geçmelerini kolaylaştıracak bir araç olarak öne çıkıyor.

Bu yenilikçi trafik ışığı sistemi, araçlar ve yayalar arasında daha verimli bir iletişim kurmayı hedefliyor. Araçların birbirlerinin niyetlerini anlamaları ve uygun hareket etmeleri için beyaz ışık kritik bir role sahip olacak.

PİLOT TEST AŞAMASI Üniversitenin akademisyenleri tarafından önerilen dört renkli trafik ışığı sistemi, gerçek dünya koşullarında test edilmek üzere bir pilot programın hazırlıkları içindedir.

Araştırmacılar bu yenilikçi sistemin trafikteki etkilerini gözlemlemeyi ve potansiyel iyileştirmeleri belirlemeyi hedefliyorlar. Pilot testin başarılı olması halinde, bu sistem elektrikli ve otonom araçların dünya genelinde entegrasyonunu kolaylaştıracak önemli bir adım olarak kabul ediliyor.