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Elazığ'da çıkarılıyor: Tanesi 80 bin TL! Dünyada nadir bulunuyor

Elazığ, doğal güzellikleri ile zengin kültürel mirası ile ön plana çıkan bir şehirdir. Ancak şehrin gerçek gizemi, yer altındaki benzersiz bir hazine olan vişne mermerinde saklıdır. Dünya üzerinde sadece Elazığ bölgesinde çıkarılan bu özel mermer türü, koyu kırmızı rengi ve yüksek dayanıklılığı ile ünlüdür ve şimdi de lüks tespih yapımında kullanılarak daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:56 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:58
Elazığ’da çıkarılıyor: Tanesi 80 bin TL! Dünyada nadir bulunuyor

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Vişne mermeri, adını aldığı koyu kiraz rengi ve içindeki parlak beyaz damarlarla dikkat çeker. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan bu mermer, kırmızımsı arka planı üzerindeki kontrast yaratan damarlarıyla göz alıcı bir estetik sunar. Bu taş, sadece renk ve desen bakımından değil, aynı zamanda fiziksel ve kimyasal özellikleriyle de öne çıkar. Yüksek sertlik derecesi ve aşınma direnci, vişne mermerini hem iç hem de dış mekanlarda tercih edilen bir malzeme yapar.

Dünya Sahnesinde Vişne Mermeri

Vişne mermeri, Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde pek çok prestijli yapıda kullanılmıştır. Kabe ve Beyaz Saray gibi simgesel yapıların süslenmesinde kullanılması, bu taşın uluslararası alanda da kabul gördüğünün bir kanıtıdır. Vişne mermerinin bu kadar rağbet görmesinin başlıca nedeni, her bir mermer parçasının benzersiz desen ve renk tonuna sahip olmasıdır.

Vişne Mermerinden Tespih Üretimi

Vişne mermeri, tespih yapımında kullanıldığında, sıradan bir dini simge olmanın ötesine geçerek bir sanat eserine dönüşür. Özel sipariş üzerine yapılan bu tespihler, hem koleksiyon değeri taşır hem de dini öneme sahiptir.

Tespih Ustalarının Elinden Çıkan Eserler

Tespih yapımı, başlı başına ustalık ve sabır gerektiren bir iştir. Vişne mermerinden tespih yapımı ise bu süreci daha da özel kılar. Elazığ'da tespih ustaları, müşterilerin özel ölçülerine göre tespihleri şekillendirir. Bu süreç, genellikle bir ayı bulabilir. Tespihin her bir boncuğu, ustaların elinde şekil alırken, altın püsküllerle süslenmesi, estetik bir bütünlük kazandırır.

Vişne mermeri, tespih yapımında kullanıldığında, elde edilen ürün sadece bir tespih değil, aynı zamanda bir sanat eseri olur. Her bir tespih, üzerinde çalışan ustanın yaratıcılığını ve becerisini yansıtır. Bu ürünler, genellikle koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görür ve yüksek fiyatlarla alıcı bulur.

Elazığ ekonomisine katkıda bulunan vişne mermeri, özellikle lüks tespih üretimiyle dikkat çekmektedir. Bir tespih, 80-85 bin Türk Lirası gibi yüksek bir fiyata satılabilir. Bu, hem yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlar hem de Elazığ'ın dünya çapında tanıtımına yardımcı olur.

Elazığ vişne mermeri, Türkiye'nin Elazığ ilinden çıkarılan ve dünya çapında nadir bulunan bir mermer türüdür. Bu mermer, özellikle bordo rengiyle dikkat çeker ve estetik açıdan birçok projeye değer katar. Elazığ'da aynı bölgeden çıkarılan yeşil renkli mermer de bulunmakta olup, bu renk özellikle Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tercih edilmektedir.

Elazığ vişne mermerinin kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Özellikle küçük alanlar için ideal olan bu mermer; mutfak tezgahları, banyo lavaboları ve mozaik yapımında sıklıkla tercih edilir. Renk tonu ve damar yapısı ile homojen bir görünüm sunan Elazığ vişne mermeri, genel mekan dekorasyonlarında da kullanılabilmektedir. Bu bağlamda otel resepsiyonları, şömineler, pencere sills, dresuarlar ve mağaza tezgahları gibi çeşitli uygulama alanlarında bu mermeri görmek mümkündür. Türkiye'nin yerli üretimi olan bu değerli taşın, global pazarda daha fazla tanınması ve kullanılması gerektiği düşünülmektedir.

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