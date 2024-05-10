Elazığ’da çıkarılıyor: Tanesi 80 bin TL! Dünyada nadir bulunuyor

Tespih Ustalarının Elinden Çıkan Eserler Tespih yapımı, başlı başına ustalık ve sabır gerektiren bir iştir. Vişne mermerinden tespih yapımı ise bu süreci daha da özel kılar. Elazığ'da tespih ustaları, müşterilerin özel ölçülerine göre tespihleri şekillendirir. Bu süreç, genellikle bir ayı bulabilir. Tespihin her bir boncuğu, ustaların elinde şekil alırken, altın püsküllerle süslenmesi, estetik bir bütünlük kazandırır.

Vişne mermeri, tespih yapımında kullanıldığında, elde edilen ürün sadece bir tespih değil, aynı zamanda bir sanat eseri olur. Her bir tespih, üzerinde çalışan ustanın yaratıcılığını ve becerisini yansıtır. Bu ürünler, genellikle koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görür ve yüksek fiyatlarla alıcı bulur.

Elazığ ekonomisine katkıda bulunan vişne mermeri, özellikle lüks tespih üretimiyle dikkat çekmektedir. Bir tespih, 80-85 bin Türk Lirası gibi yüksek bir fiyata satılabilir. Bu, hem yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlar hem de Elazığ'ın dünya çapında tanıtımına yardımcı olur.

Elazığ vişne mermeri, Türkiye'nin Elazığ ilinden çıkarılan ve dünya çapında nadir bulunan bir mermer türüdür. Bu mermer, özellikle bordo rengiyle dikkat çeker ve estetik açıdan birçok projeye değer katar. Elazığ'da aynı bölgeden çıkarılan yeşil renkli mermer de bulunmakta olup, bu renk özellikle Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tercih edilmektedir.

Elazığ vişne mermerinin kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Özellikle küçük alanlar için ideal olan bu mermer; mutfak tezgahları, banyo lavaboları ve mozaik yapımında sıklıkla tercih edilir. Renk tonu ve damar yapısı ile homojen bir görünüm sunan Elazığ vişne mermeri, genel mekan dekorasyonlarında da kullanılabilmektedir. Bu bağlamda otel resepsiyonları, şömineler, pencere sills, dresuarlar ve mağaza tezgahları gibi çeşitli uygulama alanlarında bu mermeri görmek mümkündür. Türkiye'nin yerli üretimi olan bu değerli taşın, global pazarda daha fazla tanınması ve kullanılması gerektiği düşünülmektedir.