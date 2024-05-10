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0850'li numaralardan arananlara şahane duyuru yapıldı! Cep telefonunuz bundan sonra...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların sıklıkla karşılaştığı telefon dolandırıcılıklarına karşı yeni ve etkili bir önlem alıyor. Özellikle "0850, 0216, 0212" gibi başlayan numaralar üzerinden yapılan sahtekârlıklar, vatandaşların güvenliğini tehdit ederken, BTK'nın yeni düzenlemesi bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı güçlü bir kalkan görevi üstlenecek.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 12:52
0850’li numaralardan arananlara şahane duyuru yapıldı! Cep telefonunuz bundan sonra...

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BTK'nın aldığı yeni düzenleme ile sahte numaralarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri önemli ölçüde engellenecek. Yapılan düzenleme, özellikle yeni internet aboneliği vaadiyle yapılan rahatsız edici aramalara karşı etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.

Son dönemlerde, bazı dolandırıcılar, internet abonelikleri konusunda "Taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalardan kaçınmak için yeni bir taahhüt yapalım" şeklinde yanıltıcı teklifler sunarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. BTK ise bu yeni düzenleme ile merdiven altı çağrı merkezlerinin bu tür eylemlerine karşı etkin bir mücadele yöntemi sunuyor.

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, artık bireysel abonelikler için yapılan pazarlama ve tanıtım amaçlı aramalarla abonelik süreci başlatılamayacak.

İnternet servis sağlayıcıları, yalnızca kendi kurumsal kanalları veya BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri aracılığıyla yapılacak aramalarla vatandaşların abonelik kayıtlarını oluşturabilecekler. Aksi halde, başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak ve tüketiciyi yanıltan sağlayıcı sorumlu tutulacak.

Dolandırıcılar, sıklıkla internet taahhüdünün sona ermek üzere olduğunu bahane ederek, "Yüksek faturalardan kaçınmak için hemen yeni bir taahhüt yapalım" diyerek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. BTK'nın getirdiği düzenlemeler, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin önüne geçmek için tasarlandı.

Artık, bireysel abonelikler için pazarlama ve tanıtım amaçlı yapılan aramalarla abonelik sürecinin başlatılması yasaklanıyor.

İnternet servis sağlayıcıları ve telefon operatörleri, sadece kendi resmi kanalları veya BTK'ya kayıtlı çağrı merkezleri üzerinden müşteri ile iletişime geçebilecek. Bu kurallara uymayan işlemler geçersiz sayılacak ve ilgili sağlayıcılar yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalacak.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 150'den fazla merdiven altı çağrı merkezi tespit edildi. Bu merkezler, genellikle meşru olmayan yollarla tüketicileri başka servis sağlayıcılara geçmeye ikna etmeye çalışıyor. BTK'nın bu hamlesi, tüketicilerin bilgi güvenliğini ve hukuki haklarını daha etkin bir şekilde koruma altına almayı amaçlıyor.

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