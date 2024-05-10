0850’li numaralardan arananlara şahane duyuru yapıldı! Cep telefonunuz bundan sonra...

BTK'nın aldığı yeni düzenleme ile sahte numaralarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri önemli ölçüde engellenecek. Yapılan düzenleme, özellikle yeni internet aboneliği vaadiyle yapılan rahatsız edici aramalara karşı etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.
Son dönemlerde, bazı dolandırıcılar, internet abonelikleri konusunda "Taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalardan kaçınmak için yeni bir taahhüt yapalım" şeklinde yanıltıcı teklifler sunarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. BTK ise bu yeni düzenleme ile merdiven altı çağrı merkezlerinin bu tür eylemlerine karşı etkin bir mücadele yöntemi sunuyor.
YENİ DÜZENLEME
Yeni düzenlemeye göre, artık bireysel abonelikler için yapılan pazarlama ve tanıtım amaçlı aramalarla abonelik süreci başlatılamayacak.
İnternet servis sağlayıcıları, yalnızca kendi kurumsal kanalları veya BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri aracılığıyla yapılacak aramalarla vatandaşların abonelik kayıtlarını oluşturabilecekler. Aksi halde, başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak ve tüketiciyi yanıltan sağlayıcı sorumlu tutulacak.