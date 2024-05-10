0850’li numaralardan arananlara şahane duyuru yapıldı! Cep telefonunuz bundan sonra...

Dolandırıcılar, sıklıkla internet taahhüdünün sona ermek üzere olduğunu bahane ederek, "Yüksek faturalardan kaçınmak için hemen yeni bir taahhüt yapalım" diyerek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. BTK'nın getirdiği düzenlemeler, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin önüne geçmek için tasarlandı.

Artık, bireysel abonelikler için pazarlama ve tanıtım amaçlı yapılan aramalarla abonelik sürecinin başlatılması yasaklanıyor.

İnternet servis sağlayıcıları ve telefon operatörleri, sadece kendi resmi kanalları veya BTK'ya kayıtlı çağrı merkezleri üzerinden müşteri ile iletişime geçebilecek. Bu kurallara uymayan işlemler geçersiz sayılacak ve ilgili sağlayıcılar yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalacak.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 150'den fazla merdiven altı çağrı merkezi tespit edildi. Bu merkezler, genellikle meşru olmayan yollarla tüketicileri başka servis sağlayıcılara geçmeye ikna etmeye çalışıyor. BTK'nın bu hamlesi, tüketicilerin bilgi güvenliğini ve hukuki haklarını daha etkin bir şekilde koruma altına almayı amaçlıyor.