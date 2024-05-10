Artık Kanıtlandı: En Zeki Çocuklar Bu Ayda Dünyaya Geliyormuş!

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ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, 1 milyondan fazla çocuğun eğitim verilerini analiz etti. Araştırma, 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların okul performanslarını incelerken, bu çocukların hangi ayda doğduklarını da dikkate aldı.

Bulunan Sonuçlar ve İstatistikler Araştırmacılar, Eylül ayında doğan çocukların, akademik olarak diğer aylarda doğan çocuklara göre daha başarılı olduklarını tespit etti. Eylül ayında doğanlar, hem ortaokul hem de lise düzeyinde daha yüksek performans göstermekle kalmayıp, üniversite düzeyinde de en iyi dereceleri elde etmeye meyilli olduklarını gösterdi.