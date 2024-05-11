9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti

Suçun oluşması için yabancı bir devlet çıkarları ve bu devletlerin talimatları aranacak.

CEZA BİR KAT ARTIRILACAK Bu suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde ise ceza bir kat artırılacak. Yeni yargı paketinde yer alan düzenlemede, "yabancı bir devletin çıkarları ve talimatları" vurgusu yapılırken, "devletin güvenliği, askeri ve siyasal yararını hedef alması" denilerek de net bir çerçeve çiziliyor.

Söz konusu düzenlemeye benzer olarak dünyada da pek çok örnek bulunuyor. Devletlerin aleyhlerine yönelik faaliyetler yürütülmesi suç olarak kabul ediliyor.

ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİLER

Ancak çalışmaları devam eden 9. Yargı Paketi'nde yer alan maddede açıkça "yabancı bir devletin çıkarları ve talimatları" vurgusu olmasına rağmen söz konusu düzenleme henüz yasalaşmadan FETÖ ve diğer terör örgütlerinin endişeye kapılması, fondaş medyanın manipülatif haberler yapması dikkat çekti.