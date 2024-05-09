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Trafikteki plaka renklerinin anlamları bakın neymiş! Beyaz, mavi, yeşil, siyah plakalar aslında...

Türkiye'deki araç plakaları, renklerine göre farklı kategorilere ayrılarak araçların kullanım amaçları hakkında bilgi verir. Bu plakalar, trafikte karşılaştığınız araçların kimlere ait olduğu veya hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda genel bir fikir edinmenizi sağlar. İşte trafikte karşılaşabileceğiniz araç plaka renkleri ve bunların ne anlama geldiğine dair detaylar!

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:39 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:40
Trafikteki plaka renklerinin anlamları bakın neymiş! Beyaz, mavi, yeşil, siyah plakalar aslında...

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Karayolları Trafik Kanunu'na göre, Türkiye'de araçların ön ve arka tamponlarında bulunması zorunlu olan plakalar, sadece trafik kurallarını değil, aynı zamanda araç ve sürücü hakkında önemli bilgiler içerir. Ancak, özellikle yeni sürücüler için, farklı plaka renklerinin anlamları kafa karıştırıcı olabilir.

Beyaz Plakalar: Günlük Kullanım ve Ticari Araçlar

Türkiye'de en sık karşılaşılan plaka türü beyaz zemine sahip olanlardır. Bu plakalar, siyah harf ve rakamlar içerir.

Plakanın ilk iki hanesi, aracın kayıtlı olduğu ili temsil ederken, kalan kısımlar genellikle sıralı olarak verilir ve özel bir talep olmadıkça rastgele atanan numaralardır. Hem özel hem de ticari kullanımdaki araçlar bu renk plakayı kullanır.

Kırmızı Plakalar: Üst Düzey Devlet Görevlileri

Kırmızı plakalar, üst düzey devlet görevlilerinin kullanımına ayrılmıştır. Plakalar, altın veya sarı rakamlarla ve genellikle herhangi bir harf içermez. Cumhurbaşkanlığı araçları, kırmızı zemin üzerine sarı cumhurbaşkanlığı forsu taşırken, diğer devlet görevlileri tarafından kullanılan araçlar devlet makamını belirten özel numaralar taşır.

Yeşil Plakalar: Diplomatik Araçlar

Yeşil plakalar, genellikle yabancı konsolosluklar ve büyükelçilikler tarafından kullanılır. Beyaz zemin üzerine yeşil harf ve rakamlar içeren bu plakalar, büyük şehirlerde sıkça görülebilir. Plakalar üzerinde aracı kullanan diplomatik görevlinin unvanını belirten "CC", "CG", "CD", "CM" gibi harfler bulunur.

Kırmızı-Beyaz Plakalar: Yöneticiler ve Yüksek Makamlar

Beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve rakamlar içeren bu plakalar, rektör, kaymakam gibi nispeten alt düzey devlet görevlilerinin kullandığı araçlarda görülür. Bu plakalar, kırmızı renkleriyle dikkat çekerken, görevlinin makamını ve önemini vurgular.

Mavi Plakalar: Emniyet Güçleri

Mavi plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi araçlar tarafından kullanılır. Mavi zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar içeren bu plakalar, aracın bağlı olduğu il kodunu ve birimini gösterir. Harfler ("A", "AA", "AAA") ve sonundaki numaralar, aracın ait olduğu şubeyi belirtir.

Özel Plakalar: Kişiselleştirilmiş Seçenekler

Araç sahipleri, istedikleri takdirde özel plakaları tercih edebilirler. Bu plakalar, üzerinde kişisel veya şirket ismi gibi özel ibareler bulundurabilir. Özel plakalar için başvurular ilçe emniyet müdürlüklerine yapılır ve istenen plaka kullanımda değilse, belirli bir plaka vergisi ödenerek alınabilir.

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