Kastamonu’da kesik baş cinayeti! 4 gündür aranıyordu 2 km uzaklıkta bulundu! Şoke eden yasak aşk detayı

KIZININ MESAJI YÜREK BURKTU

Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden Aslen Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Adem Yeşilgil'in kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babası ile alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kızının yaptığı "Babamm babamm kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik babam bu kadar kolay mı bizi bıraktın da gittin babam…" paylaşımı yürek burktu.