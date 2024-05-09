Kastamonu’da kesik baş cinayeti! 4 gündür aranıyordu 2 km uzaklıkta bulundu! Şoke eden yasak aşk detayı

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.
Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.
Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.
2 KM UZAKLIKTA!
Dört günün ardından maktülün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu.
YASAK AŞK İDDİASI
Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.
KIZININ MESAJI YÜREK BURKTU
Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden Aslen Sinop'un Durağan ilçesi Alpuğan Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Adem Yeşilgil'in kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babası ile alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kızının yaptığı "Babamm babamm kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik babam bu kadar kolay mı bizi bıraktın da gittin babam…" paylaşımı yürek burktu.