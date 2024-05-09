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'Elimde fotoğrafların var’ şantajı sonu oldu! Durumu öğrenen baba çılgına döndü! Göğsünden vurdu

Adana’da sokakta tartıştığı Arda Demirci’yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Akkel’in, kızı İ.A.’nın (19) Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaja yapması üzerine cinayetin işlediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:13 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:21
’Elimde fotoğrafların var’ şantajı sonu oldu! Durumu öğrenen baba çılgına döndü! Göğsünden vurdu

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Korkunç olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci'den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

Arda Demirci.Arda Demirci.

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İ.A ve sevgilisi Arda Demirci.İ.A ve sevgilisi Arda Demirci.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Eski sevgiliye şantaj sonu oldu!

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, durumu kabullenemeyip, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

İ.A.’nın babası Mehmet Akkel.

İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci'nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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