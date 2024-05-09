’Elimde fotoğrafların var’ şantajı sonu oldu! Durumu öğrenen baba çılgına döndü! Göğsünden vurdu

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.'nın babası Mehmet Akkel , evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İ.A ve sevgilisi Arda Demirci.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, durumu kabullenemeyip, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.