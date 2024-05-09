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175 milyonluk büyü vurgunu! Cinci Serkan'a 5 milyon euro kaptıran mağdur konuştu: Kendimden geçiyordum

Almanya’da yaşayan işkadını Nurcan Badruk, ‘büyü bozma’ bahanesiyle kendilerine musallat olan Serkan Önder’e 10 yıl boyunca 5.1 milyon euro’yu nasıl kaptırdığının detaylarını anlattı. Badruk, “Bana içirdiği sıvılarla kendimden geçiyor, ne söylediyse inanıyordum” dedi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 07:27 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:33
175 milyonluk büyü vurgunu! Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran mağdur konuştu: Kendimden geçiyordum

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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk, cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından büyü bozma' vaadiyle 5.1 milyon euro dolandırılmasıyla gündem oldu. Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, 2011'de başlayıp 2021'e kadar süren dolandırıcılık hikayesini tüm detaylarıyla anlattı.


'NE SÖYLEDİYSE İNANDIM'
Nurcan Badruk, 2011'de fal bakma ve kurşun döktürmek için kızkardeşi vasıtasıyla Serkan Önder ile tanıştığını belirterek, "Evinde çok büyük ölüm büyüsü var, bunu çözmem lazım' dedi. Bana bilmediğim sıvı içiriyordu, kendimden geçiyordum. Ne söylediyse inandım" dedi.

Serkan ÖnderSerkan Önder


"ALTIN VE MÜCEVHERLERİMİ VERDİM"
Serkan Önder'in tanıştıklarından kısa süre sonra para istemeye başladığını söyleyen Badruk, şöyle devam etti: "Düzenli olarak 2021 yılına kadar hesabına para gönderdim. Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım. Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim. Son telefon konuşmamızı kızım duymuş, ailemin haberi oldu. Serkan Önder'i önce Allah'a sonra adalete havale ediyorum."

Nurcan Badruk tarafından Serkan Önder'e 10 yıllık sürede düzenli olarak toplam 5 milyon 165 bin euro gönderildiği belirlenirken, 200 bin-300 bin euro gibi büyük havaleler de dikkat çekiyor.


TÜRKİYE'DE ZENGİN, ALMANYA'DA FAKİR
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat şirketi kurup apartmanlar yapan ve lüks hayat yaşayan Serkan Önder'in ise kısa sürede bu kadar nasıl zengin olduğu merak ediliyordu. Önder, mal varlığı ile ilgili sorulara Almanya'da 20 yıl çalıştığı ve birikim yaptığı cevabını vermişti.Serkan Önder'in dolandırıcılıktan yargılandığı Münih Bölge Mahkemesi'ndeki ifadelerine ulaştı. Önder, Almanya'da havuzlarda eşiyle temizlik yaptığını, zar zor geçindiğini, malulen emekli olduğunu ve aylık 350 euro aldığını söyledi.


'SERVETİNİN KAYNAĞI BİZİM PARALARIMIZ'
Nurcan Badruk'un eşi Adil Badruk ise Önder çifti hakkında Türkiye'de de hukuk yoluna başvuracaklarını söyledi. Adil Badruk, Önder'in mal varlığına ilişkin, "Ordu'daki apartmanları Almanya'da bulaşık yıkayarak, havuz temizleyerek, 350 euro emekli maaşıyla mı yapmış? O servetinin kaynağı bizden çaldığı paralar" dedi.


MAHKEME 1.1 MİLYON EURO ÖDEMESİNE HÜKMETTİ:
Sabah'ta yer alan habere göre; Badruk ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Bölge Mahkemesi'nin Önder çiftinin 1 milyon 165 bin euro'yu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini, 2.7 milyon euro'nun zaman aşımına uğradığını söyledi.

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