175 milyonluk büyü vurgunu! Cinci Serkan’a 5 milyon euro kaptıran mağdur konuştu: Kendimden geçiyordum

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk, cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından büyü bozma' vaadiyle 5.1 milyon euro dolandırılmasıyla gündem oldu. Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, 2011'de başlayıp 2021'e kadar süren dolandırıcılık hikayesini tüm detaylarıyla anlattı.



'NE SÖYLEDİYSE İNANDIM'

Nurcan Badruk, 2011'de fal bakma ve kurşun döktürmek için kızkardeşi vasıtasıyla Serkan Önder ile tanıştığını belirterek, "Evinde çok büyük ölüm büyüsü var, bunu çözmem lazım' dedi. Bana bilmediğim sıvı içiriyordu, kendimden geçiyordum. Ne söylediyse inandım" dedi.