Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattı: ’Burada bekleme’ deyip tekme tokat dövdü!

Batman'da bir büfe sahibi kız çocuğunu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Büfeci, kız çocuğu F.D.E.'yi "Burada bekleme" diyerek uyardı ardından tekme-tokat dövdü. Büfeci M.E, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Batman'da bir büfe sahibi kız çocuğunu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Büfeci, kız çocuğu F.D.E.'yi "Burada bekleme" diyerek uyardı ardından tekme-tokat dövdü. Büfeci M.E, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Olay, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yanında meydana geldi.
"BURADA BEKLEME" DİYE UYARDI
52 yaşındaki büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı.
Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.'yi tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı. Yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
EV HAPSİ ALDI
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.
Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.