Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattı: ’Burada bekleme’ deyip tekme tokat dövdü!

Batman'da bir büfe sahibi kız çocuğunu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Büfeci, kız çocuğu F.D.E.'yi "Burada bekleme" diyerek uyardı ardından tekme-tokat dövdü. Büfeci M.E, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.