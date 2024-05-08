Hürrem Sultan’ın formüle de meğer oymuş! İbn-i Sina’nın bin yıllık sır defterinden güzellik reçetesi çıktı

Osmanlı saraylarında güzellik bir sanat formuydu ve bu sanatın en önemli malzemelerinden biri gül suyuydu. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında yer alan bu özel su, Hürrem Sultan'ın genç ve taze görünümünün sırlarından biri olarak kabul edilir. Ciltteki fazla yağı temizlemenin yanı sıra nemlendirici özellikleri ile bilinen gül suyu, yüz yıllardır kadınların vazgeçilmezi olmuştur.
DOĞAL SABUNLAR VE DERİN TEMİZLİK
İbn-i Sina, cilt sağlığı için derinlemesine temizliği vurgulamıştır. Modern zamanlarda pek tercih edilmeyen doğal sabunlar, İbn-i Sina'nın cilt temizliği için önerdiği yöntemler arasındaydı. Bu sabunlar, cildi çevresel kirleticilerden arındırmak ve sağlıklı bir cilt bariyeri oluşturmak için kullanılırdı.
MELİSA İLE YENİLENME
Güzellik reçetelerinde sıklıkla yer alan melisa (limon balsamı), kırışıklıkları azaltma ve cildi gençleştirme konusunda İbn-i Sina'nın önerdiği bir başka mucizevi üründü. Melisa suyu, cilt lekeleri üzerinde de olumlu etkiler göstererek kadınların cilt bakım rutinlerinde önemli bir yer tutar.