Hürrem Sultan’ın formüle de meğer oymuş! İbn-i Sina’nın bin yıllık sır defterinden güzellik reçetesi çıktı

Osmanlı saraylarında güzellik bir sanat formuydu ve bu sanatın en önemli malzemelerinden biri gül suyuydu. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında yer alan bu özel su, Hürrem Sultan'ın genç ve taze görünümünün sırlarından biri olarak kabul edilir. Ciltteki fazla yağı temizlemenin yanı sıra nemlendirici özellikleri ile bilinen gül suyu, yüz yıllardır kadınların vazgeçilmezi olmuştur.