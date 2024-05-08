Marketlerden yumurta alanlar hemen buraya baksın! Üstünde yer alan sayılar sırrı ortaya çıktı

2: Kümes Tavuğu Yumurtası - "2" kodlu yumurtalar, kümeste yetiştirilen tavuklardan gelir. Bu tavuklar, serbest dolaşan tavuklara göre daha kısıtlı bir alanda yaşarlar.
Beslenme ve yetiştirilme koşullarında hormon veya kimyasal içerikli ürünler kullanılmış olabilir, bu nedenle özellikle hassas gruplar için uygun olmayabilir.
3: Kafes Tavuğu Yumurtası - "3" kodlu yumurtalar, endüstriyel kafes sisteminde yetiştirilen tavuklardan elde edilir. Bu tavuklar oldukça sınırlı hareket alanına sahip olup, genellikle hormonlu ve kimyasal içerikli yemlerle beslenir. Sağlık açısından en düşük dereceye sahip olan bu yumurtalar, mümkün olduğunca tüketimden kaçınılması önerilen ürünlerdir.
Sağlıklı Yumurta Seçimi Nasıl Yapılır?
Yumurta seçerken, paket üzerinde yer alan barkod numaralarını ve kodları incelemek önemlidir. Ayrıca, yumurta kabuğunun üzerinde bulunan ülke kodu, il trafik kodu, kümes numarası gibi bilgiler de üretim yerini ve koşullarını doğrulamak için kullanılabilir. Organik ve sağlıklı bir beslenme için, mümkün olduğunca düşük numaralı kodlara sahip yumurtaları tercih etmek faydalı olacaktır.