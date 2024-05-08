Marketlerden yumurta alanlar hemen buraya baksın! Üstünde yer alan sayılar sırrı ortaya çıktı

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Yumurta, protein açısından zengin bir besindir ve özellikle çocuklar ve sporcular için önemli bir bileşendir. Ancak market raflarında farklı türlerde yumurtaların bulunması, doğru seçimi yapmayı zorlaştırabilir. Yumurta alırken, üzerinde bulunan kodlara dikkat etmek seçme sürecini kolaylaştırabilir.

YUMURTA KODLARININ ŞİFRESİ 0: Organik Yumurta - Eğer yumurtanın üzerinde "0" kodunu görüyorsanız, bu organik yumurtadır. Bu yumurtalar, kimyasal içerikli hiçbir ürün kullanılmadan, tamamen doğal ortamlarda yetiştirilen tavuklardan elde edilir. Sağlık ve lezzet açısından en üst düzeyde olan bu yumurtalar, genellikle diğerlerine göre daha pahalıdır.