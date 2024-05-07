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Bayrampaşa'daki ortak kavgasının görüntüleri çıktı: Önce ortağını sonra kendisini vurdu

İstanbul Bayrampaşa'da Gülya Akça, iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 10:18 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 10:37
Bayrampaşa’daki ortak kavgasının görüntüleri çıktı: Önce ortağını sonra kendisini vurdu

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İstanbul Bayrampaşa'da Gülya Akça'nın (54) iş yerinde tartıştığı eski ortağı Hüseyin Çizmeci tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayın görüntüleri çıktı.

Olay, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi.

Bayrampaşa'daki ortak kavgasının görüntüleri çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gülya Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

Akça, Bayrampaşa'da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça'nın çalıştığı dükkana gitti; ikili arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ORTAĞINI SONRA KENDİSİNİ VURDU
Tartışma sırasında Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti. Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş ettti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gülya Akça

ESKİ ORTAĞINA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Olay anı, Gülya Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akça'nın tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarıdaki Çizmeci'nin üzerine yürüdüğü görülürken, bu sırada iş yerindeki bir kişi olayı engellemeye çalıştı.

Hüseyin Çizmeci

Bu sırada dışarı çıkan Gülya Akça, Çizmeci'nin ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü.

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