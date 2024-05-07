Bayrampaşa’daki ortak kavgasının görüntüleri çıktı: Önce ortağını sonra kendisini vurdu

ÖNCE ORTAĞINI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tartışma sırasında Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti. Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş ettti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.