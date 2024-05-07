Android ve iOS işletim sistemli telefonunuzdaki bu uygulamalara acil bakın! Hesabınızdaki tüm para gidebilir

Sahte uygulamalar, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak bu bilgileri hedefli reklamlar için kullanmanın yanı sıra, bazen de doğrudan kullanıcıların para sını çalmaya yönelik çalışıyorlar. Ancak kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek ve dolandırıcılık yapmak amacıyla tasarlandıkları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Mobil cihazlarda bazı kötü niyetli yazılımlar arasında yer alan zararlı yazılımlar, özellikle Android platformunda yaygın olarak görülüyor. Bu zararlı yazılımlar, kullanıcıların haberi olmadan kısa mesajlar göndererek veya kullanıcının onayı olmadan abonelik hizmetlerine kaydolmasına neden olarak, kullanıcıların para sını çalmayı hedefliyor.

Bir tür zararlı yazılım olan Joker virüsü, bu alandaki en bilinen örneklerden biri. Joker virüsü, Android cihazlara zarar veren ve kullanıcıların haberi olmadan mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri yapan bir kötü amaçlı yazılım.

Sahte uygulamalar, kullanıcılara belirli bir işlev sunuyormuş gibi görünse de aslında kullanıcıların bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanmışlardır. Bu uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.