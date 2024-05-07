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Android ve iOS işletim sistemli telefonunuzdaki bu uygulamalara acil bakın! Hesabınızdaki tüm para gidebilir

Son yıllarda akıllı telefon kullanıcıları çeşitli uygulamaların dönem dönem çeşitli zararlarına maruz kaldı. Özellikle iOS ve Android telefon kullanıcılarına yapılan "kırmızı alarm" uyarısı sahte uygulamaların ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca kullanıcıların kişisel bilgilerini de çalabilir.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 15:35 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 15:35
Android ve iOS işletim sistemli telefonunuzdaki bu uygulamalara acil bakın! Hesabınızdaki tüm para gidebilir

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Sahte uygulamalar, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak bu bilgileri hedefli reklamlar için kullanmanın yanı sıra, bazen de doğrudan kullanıcıların parasını çalmaya yönelik çalışıyorlar. Ancak kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek ve dolandırıcılık yapmak amacıyla tasarlandıkları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

AKILLI TELEFONLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Mobil cihazlarda bazı kötü niyetli yazılımlar arasında yer alan zararlı yazılımlar, özellikle Android platformunda yaygın olarak görülüyor. Bu zararlı yazılımlar, kullanıcıların haberi olmadan kısa mesajlar göndererek veya kullanıcının onayı olmadan abonelik hizmetlerine kaydolmasına neden olarak, kullanıcıların parasını çalmayı hedefliyor.

Bir tür zararlı yazılım olan Joker virüsü, bu alandaki en bilinen örneklerden biri. Joker virüsü, Android cihazlara zarar veren ve kullanıcıların haberi olmadan mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri yapan bir kötü amaçlı yazılım.

Sahte uygulamalar, kullanıcılara belirli bir işlev sunuyormuş gibi görünse de aslında kullanıcıların bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanmışlardır. Bu uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gizli Tehdit: Ses Kayıt Uygulamaları

Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır. Ancak bazıları, kullanıcıların gizli bir şekilde kaydedilen konuşmalarını toplayarak bunları kötü amaçlı faaliyetler için kullanıyorlar.

Tehlikeli: Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları, kullanıcının internet aktivitelerini takip etmek için tasarlanmıştır. Bu tarayıcılar, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atarak internet deneyimlerini de olumsuz etkileyebilirler.

Joker Virüsü: Gizli Tehdit

Joker virüsü, Android cihazlara zarar veren bir kötü amaçlı yazılımdır. Bu virüs genellikle bir uygulamanın içine gizlenerek kullanıcıların cihazlarına sızar. Joker virüsü, kullanıcıların telefon faturalarını artırarak para kazanmak için mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri yapar.

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