Akdeniz diyetinde ne yenir? AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR? İşte evde Akdeniz diyeti tarifi

Akdeniz diyeti, sağlık ve lezzetin buluşma noktası olarak kabul edilir. Bu diyet, özellikle bitkisel protein kaynaklarına vurgu yaparak, tavuk ve kırmızı et tüketimini azaltmayı önerir. Nohut, kuru fasulye gibi besinlerle protein ihtiyacını karşılamak bu diyetin temel prensiplerinden biridir. Günlük olarak en az 3 öğün olacak şekilde planlanan Akdeniz diyetinde, bu sayı 5 öğüne kadar çıkabilir. Burada önemli olan, 5 öğünden 3'ünün ana öğün olarak belirlenmesi ve kalan 2 öğünün ise kişinin tercihine göre ara öğün olarak tüketilmesidir. Bu diyetin uygulanması sırasında evde hazırlanacak Akdeniz diyeti tarifleri, beslenme düzeninize lezzetli ve sağlıklı bir boyut kazandıracaktır.