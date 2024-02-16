Akdeniz diyetinde ne yenir? AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR? İşte evde Akdeniz diyeti tarifi

Akdeniz Diyeti Tarifi Nasıldır?
Akdeniz diyetinde uygulanabilecek olan tarifler için bir günlük örnek, şöyle sıralanmıştır:
- Kahvaltı: 1 su bardağı yoğurt, 1/2 bardak yaban mersini, 5 badem, 1 ceviz
- Öğle yemeği: Patlıcan, kabak, biber, soğan, domates gibi ızgara sebzelerle tam tahıllı sandviç, marul yaprakları, 4 yemek kaşığı humus
- Akşam yemeği: Fırınlanmış somon ve patates, karışık yeşil salata
Diyeti uygulamaya başlayacak olan kişiler, sevmedikleri ya da tüketimini uygun görmedikleri besinleri listelerinde onlara eş değer olan besinler ya da yemekler ile değiştirebilirler. Ancak diyet yaparken öğün atlamamaya dikkat etmelilerdir.
Akdeniz Diyeti Hangi Hastalıklar İçin Yapılır?
Akdeniz diyetinin uygun görüldüğü hastalıklar, şöyle sıralanmıştır:
- Kalp hastalıkları
- Diyabet
- Kanser
- Romatizmal hastalıklar
- Böbrek hastalıkları
- Sindirim sistemi hastalıkları
Akdeniz Diyeti Yaparken Hangi Besin Ne Kadar Yenmelidir?
Akdeniz diyetindeki besinlerin tüketim miktarları, şöyle sıralanmıştır:
- Meyve/sebze: Günde 3 porsiyon meyve (1 porsiyon = 1/2 bardak), günde 3 porsiyon sebze (1 porsiyon = 1/2 bardak pişmiş -1 bardak çiğ)
- Baklagiller: Haftada 3 porsiyon (1 porsiyon = 1/2 bardak)
- Sızma zeytinyağı: Günde 1-4 yemek kaşığı
- Balık: Haftada 2 porsiyon (1 porsiyon = yaklaşık 100 gr)
- Kuruyemişler: Çiğ, tuzsuz, kuru kavrulmuş/haftada en az 3 porsiyon (1 porsiyon = 1/4 bardak)
- Tam tahıllar/nişastalı sebzeler: Günde 3-6 porsiyon (1 porsiyon = 1/2 bardak pişmiş tahıl; 1 dilim ekmek)
- Kümes hayvanları: Fırınlanmış, buğulanmış, ızgarada pişirilmiş, derisiz olarak
- Süt ürünleri: Yağsız/az yağlı süt, yoğurt, süzme peynir, lor tercih edin
- Yumurta: Günde 1 yumurta sarısı, beyazında sınır yok. Yüksek kolesterolü olanlar haftada en fazla 4 yumurta sarısı
- Kırmızı et: Bonfile, gögüs biftek gibi yağsız parçalar/haftada 1 porsiyondan fazla değil (1 porsiyon = 85 gram)
- Unlu mamüller/tatlılar: Ev yapımı ürünleri haftada 3 defadan az olacak şekilde/tatlı yerine meyve, yağsız yoğurt
Akdeniz diyeti yaparken evde yapıldığı için her tatlı ya da unlu mamulün tüketilmemesine dikkat edilmesi gereklidir.