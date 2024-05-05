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HAVA DURUMU | Meteoroloji o bölgeleri uyardı: 19 ilde görülecek | Yarın hava nasıl olacak? Hıdırellezde yağış var mı? Zirai Don uyarısı nedir? İşte haritalar...

6 Mayıs'ta havalar nasıl olacak? Hıdırellezde yağış ihtimali var mı ? Günlerdir süren şiddetli gök gürültülü havanın ardından yeni haftayı neler bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken 5 bölgede yine sağanak yağış bekleniyor. 19 il için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte meteoroloji haritaları...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:42 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:55
HAVA DURUMU | Meteoroloji o bölgeleri uyardı: 19 ilde görülecek | Yarın hava nasıl olacak? Hıdırellezde yağış var mı? Zirai Don uyarısı nedir? İşte haritalar...

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Baharın gelişiyle havaların daha da ısınması beklenirken haftalardır gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu terk etmedi. Peki yağışlı havaların ardından yeni haftayı neler bekliyor? Hıdırellezde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken bazı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi tahmin ediliyor. 5 bölgede yine sağanak yağış beklentisi öne çıkarken 19 il için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte meteoroloji haritaları...

06.05.2024 tarihli Yağış haritası06.05.2024 tarihli Yağış haritası

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON NEDİR?

Sıcaklığın en düşük olduğu saatler sabaha yakın saatler olup genellikle gündoğumundan hemen önce tavan değere ulaşmaktadır. İşte bu olaya zirai don olayı denir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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