HAVA DURUMU | Meteoroloji o bölgeleri uyardı: 19 ilde görülecek | Yarın hava nasıl olacak? Hıdırellezde yağış var mı? Zirai Don uyarısı nedir? İşte haritalar...

Baharın gelişiyle havaların daha da ısınması beklenirken haftalardır gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu terk etmedi. Peki yağışlı havaların ardından yeni haftayı neler bekliyor? Hıdırellezde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken bazı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi tahmin ediliyor. 5 bölgede yine sağanak yağış beklentisi öne çıkarken 19 il için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte meteoroloji haritaları...

06.05.2024 tarihli Yağış haritası

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.