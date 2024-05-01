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175 milyonluk ölüm büyüsü vurgununda şok detay! Falcı Esma'ya 7 milyon lira: Seni bir de annem okusun

Almanya’da kendisini medyum olarak tanıtıp “Sende ölüm büyüsü var” dediği iş kadınını 175 milyon lira dolandıran Serkan Ö.’nün vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Ölüm korkusuyla her şeyi yapan Nurcan B. Serkan Ö’nün Falcı Esma olarak tanıştırdığı annesine yaklaşık 7 milyon lira kaptırdı.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 09:44 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:48
175 milyonluk ölüm büyüsü vurgununda şok detay! Falcı Esma’ya 7 milyon lira: Seni bir de annem okusun

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Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtarak iş kadını Nurcan B.'ye 6 yıl boyunca kabusu yaşatan havuz temizlikçisi Serkan Ö'nün büyü vurgununda yeni detaylara ulaşıldı.

Ordulu olan 48 yaşındaki Serkan Ö. çocukluktan bu yana "Falcı Esma" olarak nam salan annesinden etkilenerek fal, rüya tabirleri ve astrolojiye ile yakından ilgileniyordu.

1997 yılında İstanbul'da kendisini elektronik mühendisi olarak tanıtan Serkan Ö. bir şirket tarafından düzenlenen sahte evraklarla Almanya'ya gitti.

Uzun bir süre kaçak yaşayan Serkan Ö. 1998 yılında hayatını Alman bir kadınla birleştirip kısa sürede oturum aldı. 2 yıl sonra boşanan Serkan Ö. kendisi gibi Ordulu olan Süreyya Ö. ile evlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Eşiyle birlikte Almanya'nın Münih şehrine yerleşen Serkan Ö. hem Alman hükümetinden işsizlik maaşı alıyor hem de eşiyle birlikte kaçak olarak havuz temizliği işinde çalışıyordu.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"
2018 yılında Serkan Ö. ortak bir arkadaşı vasıtasıyla Almanya'da iş kadını Nurcan B. ile tanıştı. Kendisini medyum olarak tanıtan Serkan Ö., Nurcan B.'nin kahve falına bakıp "sende ölüm büyüsü var" dedi.

"SABUN GİBİ ERİYİP KÜLE DÖNECEKSİN"
Rüyaya yatacağını söyleyen Serkan Ö. eşi Süreyya Ö. ile birlikte ilerleyen günlerde Nurcan B.'yi sürekli ilaçlı su içirdi. İlacın etkisiyle kendinden geçen talihsiz kadın aile içi tüm mahrem bilgileri Serkan Ö. ile paylaştı.

Seanslarda Nurcan B.'yi sürekli korkutan Serkan Ö. "Sana ciddi büyü yapmışlar. Mezarın için bir sabun atmışlar, o eridikçe sende eriyeceksin, günden güne zayıflayıp, öleceksin" dedi.

"EŞİN SENİ ALDATIYOR"
Serkan Ö.'nin her dediğine inanan Nurcan B. evinde cin çıkartma seansları düzenletmeye başladı. Serkan Ö. bir gece ilacın etkisiyle kendinden geçen kadının evinde haince bir plan hazırladı.

Eşinin ceketinin cebine prezervatif koyan Serkan Ö. bir sonraki seansta "Rüya gördüm eşin seni aldatıyor. Hem de bu evde. İstersen git mavi ceketinin cebine bak" dedi.

Eşinin cebinde prezervatif bulan Nurcan B. Serkan Ö.'nün anlattığı her şeyden etkilenmeye başladı.

"SENİ ANNEM OKUSUN ÜFLESİN"
Ölüm korkusuyla Serkan Ö.'nün dediği her şeyi yapan Nurcan B. 2019 yılında "Eşinin o kadından kurtulması için seni bir de annem görsün" demesi üzerine kadın Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek anne Esma Ö. ile tanıştı.

Fal baktıran talihsiz kadın anlatılan her şeye inandı ve Falcı Esma olarak tanınan kadına 200 bin Euro (yaklaşık 7 milyon lira) ödedi.

"O EV BÜYÜLÜ, SAT O EVİ"
Serkan Ö.'nün verdiği ilaçlı suların etkisiyle dediği her şeyi yapmaya başlayan Nurcan B. iddiaya göre 2020 yılının Ağustos ayında Serkan Ö.'nün "O evde büyü var. Evi sat, torunun ve kızınla Antalya'ya gel" demesi üzerine 400 bin euroya (14 milyon lira) evini sattı. Yanına kızını ve torununu alan Nurcan B. Antalya'da parayı bankadan çekerek Serkan Ö. ve arkadaşı Tekin A.'ya elden teslim etti.

Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. her yerde aranıyor.

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