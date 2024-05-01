175 milyonluk ölüm büyüsü vurgununda şok detay! Falcı Esma’ya 7 milyon lira: Seni bir de annem okusun

"O EV BÜYÜLÜ, SAT O EVİ"

Serkan Ö.'nün verdiği ilaçlı suların etkisiyle dediği her şeyi yapmaya başlayan Nurcan B. iddiaya göre 2020 yılının Ağustos ayında Serkan Ö.'nün "O evde büyü var. Evi sat, torunun ve kızınla Antalya'ya gel" demesi üzerine 400 bin euroya (14 milyon lira) evini sattı. Yanına kızını ve torununu alan Nurcan B. Antalya'da parayı bankadan çekerek Serkan Ö. ve arkadaşı Tekin A.'ya elden teslim etti.