SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eşini hem yengesi hem de en yakın arkadaşıyla aldatan adama 1 milyon TL tazminat cezası

Samsun’da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Ayşe A., eşi Ahmet A. tarafından hem en yakın arkadaşı hem de dayısının yengesiyle aldatıldı. Ahmet A.’nın yengesiyle 326 günde 828 görüşme yaptığı ortaya çıkarken mahkeme 1 milyon TL tazminat davasına çarptırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 11:20 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:04
Eşini hem yengesi hem de en yakın arkadaşıyla aldatan adama 1 milyon TL tazminat cezası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek, 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı.

Samsun 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı.

Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.'nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

'PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ'
Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun, mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler. Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır. Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik. Ardından da eşi ve diğer kadın arasında bir yılda 828 defa yapılan telefon görüşmesi, bu görüşmelerin de gecelerce ve saatler boyu sürdüğünü öğrendik. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılarak dosyaya eklenmesini istedik" dedi.

'YAŞADIĞI ACIYI UNUTMAYACAK'
Durumun mahkeme için de açıklığa kavuştuğu söyleyen Bolat, "Müvekkilimizin mağduriyetinin boyutu da mahkeme dosyasına doğru şekilde yansıtıldığı için mahkeme müvekkilimiz lehine bir milyon lira tazminata hükmetti. Elbette ki müvekkilimizin yaşadığı acı tazminat miktarı ile ölçülemeyecek kadar büyük ve bu tazminat miktarı ne olursa olsun müvekkilimiz yaşadığı acıyı unutmayacak ancak inanıyoruz ki müvekkilimiz kendisine yeni bir hayat kurarken kimseye muhtaç olmayacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA