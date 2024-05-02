SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: Antalya'da safari araçları çarpıştı: 16 yaralı

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat’ta aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist 16 kişi yaralandı. Araçlardakilerin kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 15:20 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 15:20
Son dakika: Antalya’da safari araçları çarpıştı: 16 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alanya'da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya'nın (60) kullandığı 34 BSC 990 plakalı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSS 865 plakalı safari aracı çarpıştı.

Araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada her iki araçtaki Ferhat Arslan, Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Luley Bulorky (53), Tina Taylor (61), Kacper Marcın (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelına Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52), İrlandalı turist Julia Marie (53) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Luley Bulorky'nin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcılık tarafından kazayla inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA