İlişki koçlarının sır gibi sakladığı yöntem: Bir erkeği aşık eden en büyük formül açıklandı!

🔴 Aşk ve sevgi arasındaki ayrımı yapmak gerekiyor. Uzmanlara göre, aşk daha yoğun, tutkulu ve zaman zaman acı verici bir duygu olarak tanımlanıyor.

🔴 Kendi içsel duygularımızı ve dürtülerimizi anlamak ve kabul etmek, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturuyor.

🔴 Aşkın yoğunluğunu ve tutkusunu göz önünde bulundurarak ilişkilerdeki beklentileri ayarlamak önemli. Kaybetme korkusunun aşkı besleyen bir unsur olduğunu vurguluyor.