Son dakika: Konya’da feci kaza: 24 yaralı

Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı

Ömer G. yönetimindeki 42 E 2196 plakalı midibüs kavşakta, Hidayet Ö.'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı.