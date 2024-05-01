Yabancılar o lezzetten vazgeçemiyor! Türkiye’nin en çok adı duyulan yemeği!

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Kebap, zengin çeşitliliği ve her biri farklı pişirme teknikleri, baharatlar ve malzemeler içeren tarifleriyle bilinir. Adana kebabından Urfa'ya, şiş kebabından İskender'e kadar pek çok çeşidi bulunan kebap, her damak zevkine hitap eder. Bu lezzetler, geleneksel Türk ocaklarında ustalıkla pişirilir ve kendine has sunum teknikleri ile servis edilir.

Türkiye'nin her bir köşesi kebap konusunda kendine has özellikler geliştirmiştir. Adana'dan gelen Adana kebabı bölgesel baharatların ve acı kırmızı biberin etkisiyle dikkat çekerken Urfa kebabı baharat kullanımının daha az olduğu ve etin kendine has lezzetiyle ön plana çıktığı bir başka seçenektir. İskender kebabı ise Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan yoğurt ve tereyağlı sos ile zenginleştirilen bir sunum şeklidir.