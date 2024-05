Yabancılar o lezzetten vazgeçemiyor! Türkiye’nin en çok adı duyulan yemeği!

Kebap, zengin çeşitliliği ve her biri farklı pişirme teknikleri, baharatlar ve malzemeler içeren tarifleriyle bilinir. Adana kebabından Urfa'ya, şiş kebabından İskender'e kadar pek çok çeşidi bulunan kebap, her damak zevkine hitap eder. Bu lezzetler, geleneksel Türk ocaklarında ustalıkla pişirilir ve kendine has sunum teknikleri ile servis edilir.