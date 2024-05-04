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Green Card çekiliş sonuçları asıl isim listesi! dvlottery.state.gov: 4 Mayıs Green Card Yeşil Kart başvuru sonuç sorgulama nereden yapılır?

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Green Card Çekilişi sonuçlarını heyecanla bekliyor. Her yıl milyonlarca başvuru sahibinin ilgisini çeken bu program, ABD Hükümeti tarafından belirli sayıda Yeşil Kart tahsis edilerek, Çeşitlilik Göçmenlik Vizesi programı aracılığıyla çeşitli ülkelerden bireylere dağıtılıyor. 4 Mayıs Green Card çekiliş sonuçları ile asıl isim listesinin açıklanması büyük bir heyecan yaratıyor. Mayıs 2024 Green Card başvuru sonuçları için sorgulama detayları da merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 19:42 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 19:42
Green Card çekiliş sonuçları asıl isim listesi! dvlottery.state.gov: 4 Mayıs Green Card Yeşil Kart başvuru sonuç sorgulama nereden yapılır?

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dvlottery.state.gov: 2023 yılında başlayan ve 7 Kasım'da sona eren Green Card başvuru sürecinin ardından, ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin sonuçlanacağı tarih merakla bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları bugün, 4 Mayıs'ta açıklandı. Türkiye saatiyle 19:00'da gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlenen kazananları öğrenmek için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak, sonuçları kontrol etmek için giriş yaparken dikkat etmeniz gereken bir uyarı var. Çıkan sayfada, devam etmek için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinizi eksiksiz olarak girmeniz isteniyor. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra "Continue" linkine tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.



DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Green Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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