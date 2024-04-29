Sahte zeytinyağını anlamak bu kadar basitmiş! Rengi böyle kokusu da öyle oluyorsa...

Aroma: Gerçek soğuk sıkım zeytinyağı , taze çimen ve zeytin kokularına sahiptir. Yakıcılık: Yutulduğunda, boğazda bir yakıcılık hissi verir. Bu, zeytinyağını değerli kılan fenollerin aktif olduğunu gösterir. Burukluk: Zeytine özgü bir burukluk hissi verir.

Zeytinyağı bir süre buzdolabında bekletildiğinde donup donmadığını gözlemlemek, sahteciliği anlamak için bir yöntemdir. Tam olarak donmazsa, yağa başka tür yağlar (örneğin pamuk yağı) karıştırılmış olabilir.

Tuz Ruhu Testi

Bir miktar zeytinyağına birkaç damla tuz ruhu damlatıldığında, doğal zeytinyağında renk değişimi olmamalıdır. Tuz ruhu çok güçlü bir asit olduğundan, doğal zeytinyağına zarar veremez. Eğer zeytinyağı turuncumsu veya kırmızı bir renge dönerse, bu sahte veya başka yağlarla karıştırıldığının işaretidir.

Zeytinyağının Kalitesini Belirleyen Faktörler

Kaliteli bir zeytinyağı üretimi için zeytin ağacının ideal koşullarda yetişmesi gereklidir. İklim, toprağın mineral zenginliği, zeytinin toplanma şekli ve olgunluk derecesi gibi pek çok faktör büyük önem taşır.