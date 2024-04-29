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Göztepe Süper Lig'e çıktı İzmir karıştı! Savaş gibi kavga

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe'nin Süper Lig’e çıkışını kutlayan grup ile tartıştıkları 1 kişiyi koruyan esnaf arasında kavga çıktı. Olayın yaşandığı bölge savaş alanına dönerken 6 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:24 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:36
Göztepe Süper Lig’e çıktı İzmir karıştı! Savaş gibi kavga

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İzmir'de taraftar esnaf arbedesi

Maçın bitiminden itibaren binlerce taraftar takımlarının bir üst lige çıkışını doyasıya kutlarken, akşam saatlerinde Konak Güzelyalı Mahallesi'nde kavgalar yaşandı.

TARAFTARLAR KOVALADI ORTALIK KARIŞTI
İddiaya göre, dün, kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı kimliği öğrenilemeyen bir genç, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları da içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu.

Bir süre aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasından bir anda kavga çıktı.


KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSDI
İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları görüldü.

Kavgaya motosikletle daldı

Kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan iş yeri sahibinin kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu anlar ile o esnada iş yerinin önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı da görüntülerde yer aldı.


6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, motosikletiyle gelerek kavgaya dahil olan iş yeri sahibinin başından yaralandığı olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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