Göztepe Süper Lig’e çıktı İzmir karıştı! Savaş gibi kavga

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSDI

İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları görüldü.

Kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan iş yeri sahibinin kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu anlar ile o esnada iş yerinin önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı da görüntülerde yer aldı.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, motosikletiyle gelerek kavgaya dahil olan iş yeri sahibinin başından yaralandığı olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.