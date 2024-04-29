Isparta’dan acı haber: Trafik polisi Yonuz Turan şehit oldu

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.
Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit polis Yonuz Turan için sosyal medyadan yayınladığı başsağlığı mesajında "Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis memuru Yonuz Turan, uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı şehit polis Yonuz Turan için başsağlığı mesajı paylaştı.