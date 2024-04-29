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Isparta'dan acı haber: Trafik polisi Yonuz Turan şehit oldu

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli trafik polisi Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı. Kazada Yonuz Turan şehit olurken otomobildeki 4 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit polis Yonuz Turan için sosyal medyadan yayınladığı başsağlığı mesajında "Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis memuru Yonuz Turan, uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 11:43 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:48
Isparta’dan acı haber: Trafik polisi Yonuz Turan şehit oldu

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Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulaması yapan trafik polisi Yonuz Turan'a çarparak şehit etti.

ASKERİ PERSONELİ TAŞIYAN ARAÇ POLİSE ÇARPTI
Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı.

POLİS ŞEHİT OLDU
Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit polis Yonuz Turan için sosyal medyadan yayınladığı başsağlığı mesajında "Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis memuru Yonuz Turan, uygulama noktasında geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı şehit polis Yonuz Turan için başsağlığı mesajı paylaştı.

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