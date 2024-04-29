1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplu taşıma, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi? 🚍1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. Salı günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler açık olacak.
1 MAYIS ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.
1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.
Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.