1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplu taşıma, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi? 🚍1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024?

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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, tatil yapacak olan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Metrobüs, tramvay, metro, otobüs, Marmaray gibi ulaşım araçlarının 1 Mayıs gününde ücretsiz olup olmayacağı konusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI? 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, toplu taşımada ücretsiz hizmet sunulup sunulmayacağı konusu merakla bekleniyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için durum netlik kazanmış değil.