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1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu taşıma, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi? 🚍1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024?

1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde işçi ve emekçilerin haklarına vurgu yaparak kutlanan önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Bu yıl 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor ve birçok kurumun tatil olması sebebiyle ülke genelinde kutlanacak. Ancak, bu özel günle ilgili merak edilen konulardan biri de toplu taşımada ücretsiz hizmet sunulup sunulmayacağı oldu.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:20 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:21
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplu taşıma, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi? 🚍1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024?

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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, tatil yapacak olan vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Metrobüs, tramvay, metro, otobüs, Marmaray gibi ulaşım araçlarının 1 Mayıs gününde ücretsiz olup olmayacağı konusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

1 MAYIS OTOBÜSLER BEDAVA MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, toplu taşımada ücretsiz hizmet sunulup sunulmayacağı konusu merakla bekleniyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için durum netlik kazanmış değil.

Geçen sene çoğu şehirde vatandaşlar, 1 Mayıs günü toplu taşıma araçlarına ücretsiz binme imkanı bulmuşlardı. Ancak, bu yıl için benzer bir uygulamanın olup olmayacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. Salı günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler açık olacak.



1 MAYIS ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.



HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

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