Küçükçekmece’de bıçaklı saldırı! Etrafa tehditler savurup vatandaşı yaraladı: Polis ekipleri ateş ederek durdurabildi

Edinilen bilgiye göre, dün Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kişinin elinde bıçakla çevredeki vatandaşları yaraladığı ve saldırgan tavırlarda bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece 'de elindeki bıçakla saldırgan tavırlar sergileyen ve 2 kişiyi yaralayan saldırganı, polis ekipleri ateş açarak etkisiz hale getirdi.

ATEŞ AÇILDI



Ekipler, elindeki bıçakla çevredeki H.E.M. ve Ercan Özer'i yaralayan şüpheli Süleyman Göv'ün saldırgan tavırlarını sürdürdüğünü gördü. Şüpheli, polisin bıçağı bırakması yönündeki hiçbir uyarısını dikkate almadı. Bunun üzerine polis havaya ateş açtı.

POLİSE BIÇAKLI TEHDİT



Saldırgan tavırlarına devam eden şüphelinin görevli memura da bıçakla yöneltmesi üzerine polis, ateş açarak şüpheli Süleyman Göv'ü etkisiz hale getirdi.

Yaralanan Süleyman Göv, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.



Hastanede de tedaviye karşı çıkan ve sağlık personeline zor anlar yaşatan Süleyman Göv'e, 6 saat sonra bilincinin kapanması sonucu müdahale edilebildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.