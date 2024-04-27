Balıkesir 'in Kepsut ilçesinde feci kaza. Otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara görenleri şoke etti. Kazada otomobil adeta yok oldu. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Kamalak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





ANNE BABA VE BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Kamalak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.





TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazaya sebebiyet veren TIR sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken; Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı öğrenildi. Cenazeleri ise Kahramanmaraş'a defnedilecek.