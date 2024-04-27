Aydın’da kaza ’geliyorum’ dedi! 15’lik ’sürücü’ uçuruma yuvarlandı! Hayatını hiçe sayan ehliyetsiz çocuğun acı sonu...

Ehliyetsiz araç kullanmanın bedeli yine çok ağır oldu. Çocuk sürücü hayatını hiçe saydı. Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Henüz 15 yaşında ve ehliyetsiz olan Güngör Doruk Özer idaresindeki 09 AAP 977 plakalı minibüs, Başçayır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Güngör T. ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.