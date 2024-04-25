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Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! 4 yaşındaki minik Sultan 14 yaşındaki amcaoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:47 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:20
Kahramanmaraş’ta kan donduran olay! 4 yaşındaki minik Sultan 14 yaşındaki amcaoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

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Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası evde olmadığı öğrenilen Sultan Akgül'e bir müddet sonra eve gelen anne-baba ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri küçük Sultan'ı aramaya başladı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan'ın amcasının oğlu A.A.'nın (14) ayakkabı ve yerdeki kan izleri tespit edildi.

Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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