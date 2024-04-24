Afrika tozu hangi illerde, kaç gün etkili olacak? Çöl tozu ne zaman gelecek 2024? Çöl tozunun zararları neler?

3 GÜN ETKİLİ OLACAK Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Evet geliyor. Atina'ya Afrika'dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu'ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina'da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş. İstanbul'da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul'da bu kadar olmaz. İstanbul'da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege'de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina'da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara'da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul'dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu'da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.

MASKE UYARISI Toprak için faydalı minareller var ama solumamalıyız. Değerler 250'yi geçtiğinde maske takılmalı kesinlikle. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar maske takabilir. Kıyalarda rüzgardan dolayı dağılıyor iç bölgelerde yüksek basınç daha fazla. Yağmur olmadığı için çamur şeklinde yağmayacak. Çok sağlıksız değil ama hassas bir seviyede.

TOZ BULUTU ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından Libya üzerinden gelen çöl tozu Tekirdağ'da etkili oluyor. Çöl tozunun etkisiyle Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi yer yer gözden kayboldu. Etkili olan çöl tozu sebebiyle ilçede park halindeki birçok araç çamur ile kaplandı. Vatandaşlar çamur ile kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu.

TOZ TAŞINIMI NEDİR? Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecidir. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilirler. Toz taşınımı, genellikle çöllerden veya kuru arazilerden kaynaklanan toz fırtınalarıyla ilişkilidir, ancak sanayi, tarım faaliyetleri veya araç trafiği gibi insan faaliyetleri de toz taşınımına katkıda bulunabilir. Mineral toz partiküllerinin (çöl tozları) atmosferde belirgin varlığının ana nedenleri arasında kuraklık ve çölleşme yer almaktadır.

SICAKLIKLAR ARTIYOR Yağışlı bir kışın ardından yaz aylarına yaklaşırken sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Meteoroji, bölge bölge sayarak sıcaklıkların 10 ila 15 derece yükseleceğini açıkladı. Aşırı sıcaklıklar konusunda bir dizi uyarılarda bulunan Bakan Özhaseki, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.