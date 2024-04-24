’Yol verme’ kavgasında silahlar konuştu! Kendi dahil 3 kişiyi vurdu! Seken mermi 4 yaşındaki çocuğun...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 25 yaşındaki O.E. annesiyle yürüyüş yaparken yerden seken kurşunun isabet ettiği kız çocuğu 4 yaşındaki A.G.B. yaralandı. O.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri olan M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

AYNI ANDA İKİ KİŞİYİ VURDU

Ancak bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan A.G.B.'nin de kasığına isabet etti.

Omuz, ayak ve karnından ağır yaralanan O.E., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sırasında darbedilen M.Ö. ise İhsaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarafların Yunus Emre Mahallesi'ndeki tartışma ve kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.