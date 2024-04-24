SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Beyoğlu'nda berberde skandal olay! Kurşun yağdırdı! 100 lira için canından oluyordu!

Beyoğlu'nda 5 Nisan'da berbere gelen bir müşteri tıraş ücretini beğenmemesi nedeniyle berberle önce tartıştı ardından kurşun yağdırdı. Canını zor kurtaran berber o anları bakın nasıl anlattı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:41 Güncelleme 24 Nisan 2024, 11:42
Beyoğlu’nda berberde skandal olay! Kurşun yağdırdı! 100 lira için canından oluyordu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beyoğlu'nda, 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulan bir müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç ve sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sorması üzerine berber Hikmet Zengin, müşteriye ücretin 150 lira olduğunu belirtti. Bunun üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Berberin "120 lira olur" cevabını beğenmeyen saldırgan müşteri Mustafa D. berbere cebinden çıkardığı 100 lirayı verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra saldırgan Mustafa D., berber dükkanından ayrıldı ve bir süre sonra tekrar geldi. Mustafa D., son gelişinde ise iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan adam kaçtı.

Durumun ilgili yerlere ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtları yoluyla saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.

"GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Çöl tozu bir ilde okulların tatil edilmesine neden oldu! Uzmanlardan işiniz yoksa dışarı çıkmayın uyarısı | 25 Nisan 2024 hava durumu
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
SON DAKİKA