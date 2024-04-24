Beyoğlu’nda berberde skandal olay! Kurşun yağdırdı! 100 lira için canından oluyordu!

Beyoğlu'nda, 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulan bir müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç ve sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sorması üzerine berber Hikmet Zengin, müşteriye ücretin 150 lira olduğunu belirtti. Bunun üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Berberin "120 lira olur" cevabını beğenmeyen saldırgan müşteri Mustafa D. berbere cebinden çıkardığı 100 lirayı verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra saldırgan Mustafa D., berber dükkanından ayrıldı ve bir süre sonra tekrar geldi. Mustafa D., son gelişinde ise iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan adam kaçtı.

Durumun ilgili yerlere ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtları yoluyla saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.

"GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.