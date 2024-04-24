Adana’da pitbull dehşeti: Silahla bile durdurulamadı | O ANLAR KAMERADA

SAHİBİNE SALDIRDI İddiaya göre, pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli'ye saldırıp, ayağından ısırdı.

Adana 'da sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla bile durdurulamadığı ortaya çıktı.

AİLESİNİ DE ISIRDI

Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı.