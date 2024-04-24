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Adana'da pitbull dehşeti: Silahla bile durdurulamadı | O ANLAR KAMERADA

Adana'da pitbull dehşeti yaşandı. Pitbull cinsi bir köpek sahibine ve ailesine saldırdı. Köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 10:28 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:53
Adana’da pitbull dehşeti: Silahla bile durdurulamadı | O ANLAR KAMERADA

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Adana'da sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla bile durdurulamadığı ortaya çıktı.

SAHİBİNE SALDIRDI
İddiaya göre, pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli'ye saldırıp, ayağından ısırdı.

AİLESİNİ DE ISIRDI
Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı.

Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



SALDIRI ANI KAMERADA
Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİLAH BİLE DURDURAMADI
Öte yandan, saldırı sırasında bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği anlar ortaya çıktı.

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