Uğur Dündar’ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı

Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi. Ablası Dilara'nın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti.

BODRUM KAT AŞK YUVALARI MIYDI? 23 Nisan tarihinde yine gündemi sallayan iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik canlı yayında bombaları patlattı. Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu iddia etti.

Orancı'nın teyzesinin kızı N.H. , "1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler" dedi.

DÜNDAR YALANLADI İddiaya göre o gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar çelişkili DNA testleri ile yalanlasa da tanıklar ortaya çıktı.

YEMEK GÖTÜRÜYOR

Orancı'nın arkadaşları Suphiye'ye 'Saçmalama sen küçüksün bu adam kocaman' diyor. Ama Suphiye Dündar ile beraber olmaya devam ediyor. Hatta Uğur Dündar yemek yemeyi çok sevdiği için ona yemek götürüyor.

MESAJINI ÖNCEDEN VERMİŞ

Dilara Gülatan, yeni test isteyip mücadelesinin süreceğini açıklarken, genç kadının mesajı geçtiğimiz Eylül'de verdiği ortaya çıktı. Gülatan'ın kendisine bakan Sevim adlı kadınla fotoğrafını paylaştığı görüldü. Altına ise "Gerçeklerin zamanı gelince gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır" diye yazmıştı.