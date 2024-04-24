SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uğur Dündar'ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı

Metin Akpınar'ın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıklarken, Dündar ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ancak Orancı'nın kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. "Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Gündemi sallayan olayla ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Dilara G.’nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirilmesi, tartışmaya neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:35
Uğur Dündar’ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın babalık davalarına kilitlendi. Duygu Nebioğlu, babasının Akpınar olduğunu kanıtladı.

Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi. Ablası Dilara'nın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti.

Uğur Dündar

DÜNDAR YALANLADI
İddiaya göre o gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar çelişkili DNA testleri ile yalanlasa da tanıklar ortaya çıktı.

Orancı'nın teyzesinin kızı N.H., "1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler" dedi.

BODRUM KAT AŞK YUVALARI MIYDI?
23 Nisan tarihinde yine gündemi sallayan iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik canlı yayında bombaları patlattı. Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu iddia etti.

Çınar Otel

YEMEK GÖTÜRÜYOR
Orancı'nın arkadaşları Suphiye'ye 'Saçmalama sen küçüksün bu adam kocaman' diyor. Ama Suphiye Dündar ile beraber olmaya devam ediyor. Hatta Uğur Dündar yemek yemeyi çok sevdiği için ona yemek götürüyor.

MESAJINI ÖNCEDEN VERMİŞ
Dilara Gülatan, yeni test isteyip mücadelesinin süreceğini açıklarken, genç kadının mesajı geçtiğimiz Eylül'de verdiği ortaya çıktı. Gülatan'ın kendisine bakan Sevim adlı kadınla fotoğrafını paylaştığı görüldü. Altına ise "Gerçeklerin zamanı gelince gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır" diye yazmıştı.

Dilara Gülatan ve kendisi büyüten Sevim anne

YAYIN YASAĞI KOYDURDU
Öte yandan Dilara G.'nin babalık davası açtığı araştırmacı gazeteci Uğur Dündar, mahkemeye başvurarak kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı.

Ortada böyle büyük bir mağduriyet varken kahkahalarla 'Sağlıklı bir cinsel hayatım var" diyerek savunma yapan Dündar, kendisiyle ilgili haberlere yayın yasağı koydurdu.

Dilara Gülatan ve Freya

ANNEYE HAKARET ETTİ
Dündar, sosyal medyada Dilara G.'nin annesini hedef alarak, "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış" iddiasında bulundu.

MAHKEMENİN KARARI ŞAŞIRTICI BULUNDU
Yayın yasağının, Dündar'ın talebiyle babalık davasının görüldüğü Isparta 2. Aile Mahkemesi tarafından verildiği ortaya çıktı. Mahkemenin dosyanın gizliliğini ihlal eden hiçbir haber olmamasına rağmen böyle bir karar vermesi şaşırtıcı bulundu.

İHMALLER ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporda; bazı usulsüzlüklerin olduğu, raporun kuru kan örnekleri alınmadan hazırlandığı, aynı zamanda DNA örneklerinin iki taraftan da aynı anda alınması gerektiği kuralına uyulmadığı gibi detaylar ortaya çıkmıştı. Yönetmeliğe göre, örnek alınan kişilerin isimleri kapalı ve kodlu olmalıydı ancak bu davada iki tarafın da isimleri açık bir şekilde yazıldı. Kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nun yeni binasına taşınma dönemindeyken alındı. Örneklerin alındığı tarihten sonra geçen 7 aylık sürede bozulma ihtimali bulunuyordu. Ayrıca örnekler iki taraftan bir buçuk ay arayla alındı. Anneden de kan örneği alınması gerekirken, sonuca etki edebilecek bu seçenek de görmezden gelindi. Mahkemenin söz konusu DNA raporundaki aksaklıkları göz ardı edip jet hızıyla yayın yasağı kararı vermesi dikkat çekti.


Basın suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in 'Yayın yasağının yasal dayanağı ve yaptırımı' isimli makalesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlarla hangi hallerde yayın yasağının getirilmesine açıklık getiriliyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ESASTIR
Makalede 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre, basının hür ve özgür olduğunu vurgulanıyor. Makalede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında da; ifade özgürlüğünün esas olarak belirtildiği, ancak sınırlama olarak 2'nci fıkrasında, 'Yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için sınırlamalara veya yaptırımlara tabi tutulabilir' ibarelerinin yer aldığı kaydediliyor.

Suphiye Orancı

DAR BİR YORUM YAPILABİLİR
Makalede, hakimin istisnai ve dar şekilde yorum yaparak yayın yasağı kararı verebileceğine, ancak bu kararın verilebilmesi için yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesinin tehlikeye girmiş olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

ÜNLÜ-ÜNSÜZ AYRILMALI
Yayın yasağı istenilen örneklerde, talebe konu edilen kişinin sıfatı da önemli. "Normal vatandaş ile politikacı, kamuya mal olmuş, basın aracılığıyla ünlenmiş, 'meşhur' diye tabir edilen sanatçı, sporcu, gazeteci, kamu görevlisi gibi kişilerin" birbirlerinden ayırılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Söz konusu makalede bu sıfattaki kişilerle ilgili toplumun haber alma hakkı olduğu, bunların eleştiriye tahammül etmeleri ve bu açıdan basın özgürlüğünün daha geniş olması gerektiğine dair ifadeler yer alıyor.

Uğur Dündarın rezil tiyatrosu! Sözde çağdaş kadın dernekleri neden suskun? Çınar Otel günleri ve Suphiye Orancı...
Uğur Dündar'ın rezil tiyatrosu! Sözde 'çağdaş' kadın dernekleri neden suskun? Çınar Otel günleri ve Suphiye Orancı...
Uğur Dündara babalık davasında Suphiye Orancının kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!
Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Çöl tozu bir ilde okulların tatil edilmesine neden oldu! Uzmanlardan işiniz yoksa dışarı çıkmayın uyarısı | 25 Nisan 2024 hava durumu
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
SON DAKİKA