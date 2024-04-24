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HAVA DURUMU | Atina'da gökyüzü turuncuya boyandı! Çöl tozu etkisini artırıyor! Valilikler ve Meteoroloji uyardı! Türkiye'de hangi illeri etkileyecek?

Afrika üzerinden Akdeniz, Ege ve Marmara'yı 3 gündür etkisini alan çöl tozu etkisini sürdürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı turuncuya boyayan çöl tozunun önümüzdeki günlerde de Türkiye'yi etkilemeye devam etmesi beklenirken, Meteoroloji'den İstanbullulara bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıda beklenen toz taşınımına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki Çöl tozu ne kadar sürecek, hangi iller etkilenecek? İşte son güncel durum...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:00 Güncelleme 24 Nisan 2024, 14:39
HAVA DURUMU | Atina’da gökyüzü turuncuya boyandı! Çöl tozu etkisini artırıyor! Valilikler ve Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hangi illeri etkileyecek?

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Meteoroloji 24 Nisan 2024 için hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre raporda, 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli yağış olacağı değerlendirilirken bazı bölgeler içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurdun bazı kesimlerinde hava kapalı iken bazı bölgelerde de sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

VALİLİK İSTANBUL'U UYARDI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da toz taşınımı beklentisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları gökyüzünü kapladı.

EDİRNE'DE ÇAMURLA KARIŞIK YAĞIŞ GÖRÜLDÜ
Edirne'de de çamurla karışık yağış görüldü. Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamur oldu. Araçları kirlenen sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken bazıları da oto yıkamacılara gitti.

Edirne'de çamurla karışık yağış görüldü. Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamur oldu.

KIRKLARELİ'NDE DE TOZ TAŞINIMI
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de toz taşınımı meydana geldi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de toz taşınımı meydana geldi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

İZMİR'DE HAVA KALİTESİ BOZULDU
İzmir'de çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşandı.

Şehirde araçların üzeri çamurla kaplandı.

ATİNA'DA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozunun bu hafta başında ülkemize ulaşmasının ardından 24 Nisan'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı. Bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Kentin 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadığı ifade ediliyor.

Atina'nın üzerindeki turuncu toz bulutları pek çok Yunanlının solunum sorunları yaşamasına neden oldu

SOLUNUM SORUNU YAŞATTI
Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında, İsviçre ve Güney Fransa'nın bazı bölgelerini de etkileyen toz bulutlarının ardından Yunanistan semaları yeniden Sahra tozuyla kaplandı. Bununla birlikte yılda 60 ila 200 milyon ton mineral tozu salan Sahra Çölü tozu hızla yere inebiliyor. Yunanistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleşince boğucu bir hal aldı.

TAM 3 GÜN SÜRECEK
Atina'daki çöl tozunun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Tekirdağ'dan giriş yapan çöl tozu yurdun batı ve iç kesimlerinde tam 3 gün boyunca etkili olacak.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Prof. Dr. Şen, "Kuzey Afrika'dan geliyor. Sahra Çölü'nden dolayı. Bazen Sahra Çölü'nden Avrupa'ya gidiyor, oradan bize geliyor. Bazen Akdeniz üzerinden bazen de Yunanistan üzerinden bize geliyor. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve daha sonra da İç Anadolu bölgesini etkileyecek. Genellikle bu aylarda bu toz gelir. Rengin sarı gözükmesi veya kırmızıya dönük gözükmesinin nedeni bunun içinde demir bileşeni olduğu için havaya gelince kırmızı gözüküyor.

Atina'daki durum farklı. Meteorolojik şartlar çöl tozunu aşağı doğru bastırmış. Yukarıdaki tozlar aşağı doğru inmiş ve konsantrasyonu artırmış. İstanbul'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var. Kuvvetli rüzgar bu tozu dağıtıyor. Yani konsantrasyonu artırmıyor. Bugün, yarın da toz İstanbul'da görülecek.

İstanbul'da Atina'daki gibi olmaz. Yüksek basınç yok. İstanbul'da ve Ege'de rüzgar kuvvetli olduğu için bu kadar konsantrasyon artmış görünemez. Var ama sağlıksız seviyeye gelmeyecek.'' dedi.

İSTANBUL DIŞINDA HANGİ İLLER ETKİLENECEK?


Şen," Yarın İç Anadolu'da etkili olacak; Kastamonu, Konya, Ankara... Özellikle Ankara'da yüksek basınç etkisini göreceğiz yarın. Yarından sonra İstanbul'dan Doğu'ya doğru hareket edecek bu toz. Daha çok Kastamonu, Batı Karadeniz, Ankara ve Konya civarında etkili olacak. Kırmızılığı biraz daha koyu renkte görebileceğiz İç Anadolu civarında.Teneffüs etmediğiniz müddetçe hiçbir zararı yok. İçerisinde çok faydalı mineraller var ama yine de teneffüs etmemiz lazım." dedi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE 24 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, yer yer 3,0 m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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