HAVA DURUMU | Atina’da gökyüzü turuncuya boyandı! Çöl tozu etkisini artırıyor! Valilikler ve Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hangi illeri etkileyecek?

Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozunun bu hafta başında ülkemize ulaşmasının ardından 24 Nisan'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı. Bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Kentin 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadığı ifade ediliyor.
SOLUNUM SORUNU YAŞATTI
Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında, İsviçre ve Güney Fransa'nın bazı bölgelerini de etkileyen toz bulutlarının ardından Yunanistan semaları yeniden Sahra tozuyla kaplandı. Bununla birlikte yılda 60 ila 200 milyon ton mineral tozu salan Sahra Çölü tozu hızla yere inebiliyor. Yunanistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleşince boğucu bir hal aldı.
BUGÜN VE YARINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şen, "Kuzey Afrika'dan geliyor. Sahra Çölü'nden dolayı. Bazen Sahra Çölü'nden Avrupa'ya gidiyor, oradan bize geliyor. Bazen Akdeniz üzerinden bazen de Yunanistan üzerinden bize geliyor. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve daha sonra da İç Anadolu bölgesini etkileyecek. Genellikle bu aylarda bu toz gelir. Rengin sarı gözükmesi veya kırmızıya dönük gözükmesinin nedeni bunun içinde demir bileşeni olduğu için havaya gelince kırmızı gözüküyor.
Atina'daki durum farklı. Meteorolojik şartlar çöl tozunu aşağı doğru bastırmış. Yukarıdaki tozlar aşağı doğru inmiş ve konsantrasyonu artırmış. İstanbul'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var. Kuvvetli rüzgar bu tozu dağıtıyor. Yani konsantrasyonu artırmıyor. Bugün, yarın da toz İstanbul'da görülecek.
İstanbul'da Atina'daki gibi olmaz. Yüksek basınç yok. İstanbul'da ve Ege'de rüzgar kuvvetli olduğu için bu kadar konsantrasyon artmış görünemez. Var ama sağlıksız seviyeye gelmeyecek.'' dedi.
İSTANBUL DIŞINDA HANGİ İLLER ETKİLENECEK?
Şen," Yarın İç Anadolu'da etkili olacak; Kastamonu, Konya, Ankara... Özellikle Ankara'da yüksek basınç etkisini göreceğiz yarın. Yarından sonra İstanbul'dan Doğu'ya doğru hareket edecek bu toz. Daha çok Kastamonu, Batı Karadeniz, Ankara ve Konya civarında etkili olacak. Kırmızılığı biraz daha koyu renkte görebileceğiz İç Anadolu civarında.Teneffüs etmediğiniz müddetçe hiçbir zararı yok. İçerisinde çok faydalı mineraller var ama yine de teneffüs etmemiz lazım." dedi.
İŞTE BÖLGE BÖLGE 24 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, yer yer 3,0 m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.