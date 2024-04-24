HAVA DURUMU | Atina’da gökyüzü turuncuya boyandı! Çöl tozu etkisini artırıyor! Valilikler ve Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hangi illeri etkileyecek?

Meteoroloji 24 Nisan 2024 için hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre raporda, 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli yağış olacağı değerlendirilirken bazı bölgeler içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurdun bazı kesimlerinde hava kapalı iken bazı bölgelerde de sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

VALİLİK İSTANBUL'U UYARDI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da toz taşınımı beklentisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.