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Maraş'ta kan donduran cinayet! 4 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Katili henüz 14 yaşında!

Kahramanmaraş'ta kan donduran bir cinayet işlendi. Kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni, evlerinin yanındaki samanlıkta bulundu. Küçük çocuğunun katilinin 14 yaşındaki kuzeni olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuk, sorgusunda Sultan'ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 12:25 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:45
Maraş’ta kan donduran cinayet! 4 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Katili henüz 14 yaşında!

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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının 14 yaşındaki oğlu A.A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Habere göre, sorgusunda minik Sultan'ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü itiraf eden A.A., tutuklandı.

SAMANLIKTA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yürek sızlatan vahşet olayı, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki Sultan Akgül ortadan kaybolmuş ve ailesi tarafından aranıyordu. Kaybolan kızlarına ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesede ulaştıktan sonra ekipler tarafından yapılan araştırmada, Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Sorgusunda 4 yaşındaki kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü söylediği öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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