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Halı altına itilen paralara dikkat! Altınlar halı yıkamaya gitmiş! 60 bin liralık...

Siirt'te insanlık hala ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Bir halı yıkama firması, yıkamak için teslim aldığı halının içinde 60 bin lira değerinde olan bir torba buldu. Altınları bulan firma sahibinin davranışı ise adeta takdire şayandı...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:59 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:33
Halı altına itilen paralara dikkat! Altınlar halı yıkamaya gitmiş! 60 bin liralık...

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Siirt'te halı yıkama firması sahibi Servet Azğan, müşterisi Nurettin Can'ın bıraktığı halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu. Müşterisini arayıp bilgi veren Azğan, bulduğu altınları teslim etti. Firma sahibi ''Öncekilerde de olduğu gibi, müşterimizi tespit ederek onlara teslim ettik" dedi.

Yıkamaya getirilen halının içinden çıkanlar şaşırttı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay Siirt'te yaşandı. Afetevleri Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Can, evdeki halılarını yıkatmak için Doğan Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama firmasına teslim etti. İşletmenin sahibi olan Servet Azğan, bırakılan halılardan birinin arasında, içinde yaklaşık 60 bin liralık altın bulunan torba buldu. Müşterisini arayarak bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları sahibine teslim etti.

Benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Servet Azğan, "Biz müşterimizin evinden halıları aldık. Halıları açarken içinden ziynet eşyasına denk geldik. Tahmini 60 bin lira civarında bir ziynet eşyası bulduk. Müşterimizi tespit ettik. Aradık ve teyit ettirdik. Sağ olsun, o da çıkıp geldi. Kamera karşısında sayarak abimize teslime ettik. Yapmamız gereken de budur, bu bir vatandaşlık görevimiz. Daha önce bu tür durumlara denk gelmiştik, ama bu şekilde yüklü miktarda denk gelmemiştik. Bazen yüzük, küpe telefon gibi eşyalar unutuluyor. Bu tür durumlara alışığız. Öncekilerde de olduğu gibi, müşterimizi tespit ederek onlara teslim ettik" dedi.

'ÖNCE TEYİT ETTİ SONRA TESLİM ETTİ'

İş yeri sahibine teşekkür eden Nurettin Can, "Balkonda otururken, halı yıkama firmasında çalışanların, başka bir müşterinin halılarını getirdiğini gördüm. Kendi halılarımı da yıkatmak istedim. 'Bizim halılarımızı da alın' dedim. Halıları apartman girişine götürdük. Onlar da alarak araçlarına koyup götürdüler. Yeğenimin iş yerinde otururken, arayıp halıların birinde ziynet eşyası bulduklarını söylediler. Ben de ailemi aradım, halıların içinde ziynet eşyasının bulunduğunu, bize ait olup olmadığını sordum. Eşim bize ait olduğunu söyledi. İş yeri sahibini geri aradım ve miktarını, torbanın rengini sordu. İçinde 10 çeyrek ve 1 Cumhuriyet altınının olduğunu, kırmızı bir torbanın içinde olduğunu söyledim. Sonra 'gelip alabilirsiniz' dedi. Ben de gelip teslim aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah işlerini rast getirsin" diye konuştu.

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