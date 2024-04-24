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İstanbul'da lüks araç operasyonu: 17 araç böyle ele geçirildi! Değerleri dudak uçuklattı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından otomobil kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Turistik amaçla Türkiye'ye gelen lüks otomobillerin yasal süreyi aşarak hala ülkeden çıkışının yapılmadığı belirlenen araçlar ele geçirildi. Araçların piyasa değeri ise dudak uçuklattı. İşte el konulan o lüks araçlar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:06 Güncelleme 24 Nisan 2024, 13:23
İstanbul’da lüks araç operasyonu: 17 araç böyle ele geçirildi! Değerleri dudak uçuklattı!

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İstanbul'da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi.

İstanbul'da lüks otomobil operasyonu!

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, emniyette sergilenen otomobiller havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik amaçla yolcu ile getirilen bazı lüks araçların, yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını tespit etti.

INTERPOL'DE ÇALINTI KAYITLARI VAR

Ekipler, araçlardan bir kısmının şase numaraları değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.

ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergi havadan da görüntülendi.

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