Küçükçekmece’de kuyumcu soygunu! Silahlar patladı... Sandalyeyle yakaladılar

İstanbul Küçükçekmece İkitelli Caddesi'ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.
İstanbul Küçükçekmece İkitelli Caddesi'ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.
SANDALYA İLE YAKALADILAR
Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.
POLİSE TESLİM ETTİLER
İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kuyumcu dükkanı önünde yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde 3 soyguncudan biri kapı önünde yakalanıp dövülürken silah çeken diğer 2 soyguncuyu esnaf sandalye ile kovalıyor.
Esnafın üzerine geldiğini gören 2 soyguncu hızla uzaklaşıyor