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Patiswiss hangi ülkenin, Patiswiss Çikolata kimin, sahibi kim? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma konusu olan Patiswiss çikolataları, merak edilen detaylarıyla dikkat çekiyor. Patiswiss, hangi ülkeye ait olduğu ve kimin tarafından yönetildiği gibi sorularla sıkça gündeme geliyor. Şirketin sahibi Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kariyeri ve başarılarıyla ön plana çıkan bir iş insanı olarak tanınıyor. İşte bu konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 22 Nisan 2024, 21:50 Güncelleme 24 Nisan 2024, 09:39
Patiswiss hangi ülkenin, Patiswiss Çikolata kimin, sahibi kim? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Patiswiss çikolata tartışması sosyal medyada merak konusu haline geldi. Peki, Patiswiss hangi ülkenin, Patiswiss Çikolata kimin, sahibi kim? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? İşte detaylar...

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, bir müşteriye verdiği cevap nedeniyle LinkedIn'de gündeme gelmiş ve aldığı tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Şimdi detaylar merak konusu oluyor.

Esra U. isimli vatandaş paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi.

PATISWISS CEO'SU ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN YANIT

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise bir skandala imza attı.

Paylaşımda bulunan vatandaşı aşağılayan ve üstten bir tavırla konuşan Tunaoğlu şu paylaşımı yaptı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara.

Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız.

Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

TEPKİ GELİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ
Vatandaşı aşağılayan ve kurumsallıktan uzak tehditkar dil tepki çekti. Sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu paylaşımını sildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Gelen tepkiler üzerine Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

PATİSWİSS HANGİ ÜLKENİN, PATİSWİSS ÇİKOLATA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Patiswiss, 2004 yılında Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından kurulan bir çikolata ve tatlı üretimi şirketidir.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun hakkında internet pek bir bilgi yer almıyor. Patiswiss CEO'su Linkedin'de verdiği bir cevapla gündeme geldi.

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