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İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı! 3 konteyner kül oldu! Facia gibi yangının nedeni...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Devlet Hastanesi’ne ait poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası konteynerler kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 10:12 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:57
İskenderun Devlet Hastanesi’nde yangın çıktı! 3 konteyner kül oldu! Facia gibi yangının nedeni...

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Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, içinde kimsenin olmadığı 3 konteynerde yangın çıktı ve konteynerlerin tamamı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 24 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine sağlık hizmeti verilebilmesi için yerleştirilen konteynerler nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.

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