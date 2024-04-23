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Tacizcilerin ardı arkası kesilmiyor! Ankara'da bir kadına kabusu yaşattılar! Kimliği ortaya çıkınca...

Ankara'da bir kadın yine sosyal medya tacizcilerinin mağduru oldu. Evli kadına musallat olan kişi sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atarak kadının hayatını adeta cehenneme çevirdi. Tacizcinin kimliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 13:39 Güncelleme 23 Nisan 2024, 14:59
Tacizcilerin ardı arkası kesilmiyor! Ankara’da bir kadına kabusu yaşattılar! Kimliği ortaya çıkınca...

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Ankara'da 35 yaşındaki Y.I., sosyal medyadan kendisine gönderilen taciz içerikli mesajlar karşısında adeta cehennemi yaşadı. Aldığı mesajlarla sürekli korku dolu günler yaşayan kadın, soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemede taciz mesajlarını gönderen kişinin kimliği ortaya çıktı ve herkesi şoke etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir asansör firmasında çalışan Y.I.'ya, sosyal medya platformunda kullanıcı adı 'gulsun4399' olan hesap üzerinden, sürekli olarak cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi.

OLAYI YARGIYA TAŞIDI

35 yaşında ve evli olan Y.I. durumu yargıya taşıdı. Kadının şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi.

AYNI İŞ YERİNDEN

Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan O.S.U. olduğu tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kadını taciz eden O.S.U. hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

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