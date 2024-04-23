Türkiye’nin Yüz Ölçümü Olarak En Büyük İlçesi Bakın Neresiymiş! Liste A’dan Z’ye İşte Böyle Şekillendi

Türkiye, 81 ilinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran bir mozaik gibidir. Bu mozaikte her bir taş, kendine özgü bir ilçe, köy ya da kasaba olarak yerini almıştır. Türkiye 81 il ve bu illere bağlı sayısız ilçe ile coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Toplam ilçe sayısı ise son verilere göre 973'tür.