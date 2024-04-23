Türkiye’nin Yüz Ölçümü Olarak En Büyük İlçesi Bakın Neresiymiş! Liste A’dan Z’ye İşte Böyle Şekillendi

Türkiye, 81 ilinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran bir mozaik gibidir. Bu mozaikte her bir taş, kendine özgü bir ilçe, köy ya da kasaba olarak yerini almıştır. Türkiye 81 il ve bu illere bağlı sayısız ilçe ile coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Toplam ilçe sayısı ise son verilere göre 973'tür.
İLÇE SAYILARINA GÖRE İLLER
Türkiye'deki ilçe dağılımı illere göre farklılık göstermektedir. İstanbul, Konya ve İzmir illeri en fazla ilçeye sahip olan şehirler arasında yer alırken Bayburt ise en az ilçe sayısına sahip ildir.
İlçe sayılarının bu denli farklılık göstermesi, her ilin coğrafi, ekonomik ve sosyal yapılarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.