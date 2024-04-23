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Türkiye'nin Yüz Ölçümü Olarak En Büyük İlçesi Bakın Neresiymiş! Liste A'dan Z'ye İşte Böyle Şekillendi

Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçe yer alıyor. İlçe sayısının bu denli fazla olması, ülkenin yönetim yapısının ne kadar detaylı ve kapsamlı olduğunu göstermektedir. İlçeler, genellikle nüfus artışı, coğrafi değişiklikler ve idari düzenlemeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içinde sayıca değişiklik gösterebilir.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:27 Güncelleme 24 Nisan 2024, 13:27
Türkiye’nin Yüz Ölçümü Olarak En Büyük İlçesi Bakın Neresiymiş! Liste A’dan Z’ye İşte Böyle Şekillendi

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Türkiye, 81 ilinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran bir mozaik gibidir. Bu mozaikte her bir taş, kendine özgü bir ilçe, köy ya da kasaba olarak yerini almıştır. Türkiye 81 il ve bu illere bağlı sayısız ilçe ile coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Toplam ilçe sayısı ise son verilere göre 973'tür.

İLÇE SAYILARINA GÖRE İLLER

Türkiye'deki ilçe dağılımı illere göre farklılık göstermektedir. İstanbul, Konya ve İzmir illeri en fazla ilçeye sahip olan şehirler arasında yer alırken Bayburt ise en az ilçe sayısına sahip ildir.

İlçe sayılarının bu denli farklılık göstermesi, her ilin coğrafi, ekonomik ve sosyal yapılarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, ilçe sayıları açısından da farklılık göstermektedir.

Karadeniz Bölgesi 194 ilçe ile en fazla ilçeye sahip bölgeyken Güneydoğu Anadolu Bölgesi 75 ilçe ile en az ilçeye sahip bölgedir. İlçelerin bu dağılımı, bölgesel nüfus yoğunlukları ve ekonomik aktivitelerle doğrudan ilişkilidir.

EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK İLÇELER

İlçe büyüklükleri, hem yüz ölçümü hem de nüfus açısından değerlendirilmektedir.

Yüzölçümüne göre Türkiye'nin en büyük ilçesi Van'ın Gürpınar ilçesi olup, 4028 km2 alanı kapsamaktadır. En küçük ilçe ise İstanbul'un Adalar ilçesi olup yalnızca 11 km2'lik bir alana sahiptir.

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