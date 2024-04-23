Engelli komşusunun burnunu kırıp, üzerine sıcak su döktü! Saldırgan komşu tutuklandı

Amasya'da tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

Olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.