IQ testi: Bulanların Zekası Oldukça Kıvrak! Hangi Kelebeğin Benzersiz Bir Deseni Vardır?

Dudolf'un ünlü bulmacalarından bir diğeri olan bu görsel, parlak mavi bir fon üzerinde bir dizi rengarenk kelebeği içeriyor. Her kelebeğin kanatlarında çeşitli desenler bulunuyor ve bu desenlerin çoğu fotoğraf boyunca en az bir kez tekrar ediliyor. Bulmacanın amacı, eşleşen bir çifti olmayan, yani kanatlarında benzersiz bir desene sahip kelebeği bulmak.
Bu zorlu bulmacayı çözmeye hazır mısınız? Hadi, başlayın ve kaç saniye... veya dakika içinde çözebildiğinizi bize bildirin. Bulmaca ilk bakışta oldukça zorlayıcı görünebilir. Önceki bulmacalara göre daha az öge üzerinde düşünmeniz gerekiyor olabilir, ancak desenleri ezberleyip eşleşen çiftleri elemek zor olabilir.
İşte size bir ipucu: Aradığınız kelebeğin kanatlarında diğer kelebeklere göre çok daha fazla beyaz alan var. (Yani, hedeflenen kelebeğin kanatlarında daha az koyu nokta bulunuyor.)