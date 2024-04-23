IQ testi: Bulanların Zekası Oldukça Kıvrak! Hangi Kelebeğin Benzersiz Bir Deseni Vardır?

Dudolf'un ünlü bulmacalarından bir diğeri olan bu görsel, parlak mavi bir fon üzerinde bir dizi rengarenk kelebeği içeriyor. Her kelebeğin kanatlarında çeşitli desenler bulunuyor ve bu desenlerin çoğu fotoğraf boyunca en az bir kez tekrar ediliyor. Bulmacanın amacı, eşleşen bir çifti olmayan, yani kanatlarında benzersiz bir desene sahip kelebeği bulmak.