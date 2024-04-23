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IQ testi: Bulanların Zekası Oldukça Kıvrak! Hangi Kelebeğin Benzersiz Bir Deseni Vardır?

Gergely Dudás (Dudolf) tarafından hazırlanan yeni bir bulmaca ile karşı karşıyasınız! Bu bahar bulmacası, dikkat gerektiren detaylarıyla sizi bekliyor. Bu bulmaca eğlenceli bir deneyim sunuyor. Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını ve canlanışını temsil eden sevimli detaylarla dolu olan bu bulmacayı çözmek için dikkatli olmanız gerekecek!

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 10:35 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:37
IQ testi: Bulanların Zekası Oldukça Kıvrak! Hangi Kelebeğin Benzersiz Bir Deseni Vardır?

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Dudolf'un ünlü bulmacalarından bir diğeri olan bu görsel, parlak mavi bir fon üzerinde bir dizi rengarenk kelebeği içeriyor. Her kelebeğin kanatlarında çeşitli desenler bulunuyor ve bu desenlerin çoğu fotoğraf boyunca en az bir kez tekrar ediliyor. Bulmacanın amacı, eşleşen bir çifti olmayan, yani kanatlarında benzersiz bir desene sahip kelebeği bulmak.

Bu zorlu bulmacayı çözmeye hazır mısınız? Hadi, başlayın ve kaç saniye... veya dakika içinde çözebildiğinizi bize bildirin. Bulmaca ilk bakışta oldukça zorlayıcı görünebilir. Önceki bulmacalara göre daha az öge üzerinde düşünmeniz gerekiyor olabilir, ancak desenleri ezberleyip eşleşen çiftleri elemek zor olabilir.

İşte size bir ipucu: Aradığınız kelebeğin kanatlarında diğer kelebeklere göre çok daha fazla beyaz alan var. (Yani, hedeflenen kelebeğin kanatlarında daha az koyu nokta bulunuyor.)

Hala zorlanıyorsanız endişelenmeyin; bu bulmaca biraz zorlayıcı olabilir. Bir başka ipucu ise, fotoğrafın alt yarısına daha fazla odaklanmanız gerektiği.

Birçok kişi belki de "İşte bu!" anını yaşayıp benzersiz kelebeği fark etmiştir. Eğer hala keşfetmediyseniz, aramaya devam edin. Eğer denemekten vazgeçtiyseniz ya da cevabınızı doğrulamak istiyorsanız, çözüm videosu aşağıda yer alıyor.

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