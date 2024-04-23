Büyükçekmece’de bir garip olay! Halüsinasyon gördü kendi kendine çatıştı!

"ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Aziz Ç.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öne sürülürken bir mahalle sakini, "Benim burada çocuklarım var parka gidiyor geliyor, eve girip çıkıyor. Videolar var içeriden sağa sola rastgele ateş ediyor. Bu normal bir şey değil, biz burada çoluk çocuğumuzu rahat bir şekilde dışarı salamayacak mıyız. Bu çocukların can güvenliği kalmamış oluyor. Yakalanıp neden salınıyor, salmışlar. Artık ne içtiyse, ne görüyorsa karşısında nereye ateş ettiğini de bilmiyor. Karşı binada kurşun izleri var, bizim binada bodruma girmiş ateş etmiş" dedi.

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