En zengin insanlar ayın o gününde doğuyor! Takvimin 1 ila 31. günü arasındaki o günler...

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Araştırmanın bulguları sadece spesifik bir tarih değil, belirli bir ayın da zenginler arasında yaygın olduğunu gösteriyor. Ekim ayı incelenen 500 milyarderden 45'inin doğum ayı olarak öne çıkıyor. Bu durum, başarıya giden yolda astrolojik etkilerin olabileceği teorisini akıllara getiriyor.

Araştırmayı yapan şirket, doğum tarihlerinin bu başarılı kişilerin hayatlarındaki potansiyel bir etken olabileceğini ve daha fazla analiz ve araştırma gerektiğini belirtiyor.