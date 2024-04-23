23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı: O anlar kamerada

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Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan, baygınlık geçirdi. Olay, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu'nda meydana geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi.

ZURNACI BAYILDI

Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı. İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.